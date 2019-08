NHL ne tuvu nav dalībai 2022.gada olimpiskajās spēlēs

NHL pieņēma lēmumu 2018.gadā nepārtraukt līgas sezonu, lai hokejisti varētu piedalīties Phjončhanas spēlēs, un NHL hokejisti pirmoreiz kopš 1994.gada četrgades svarīgākajās sacensībās nepiedalījās. Deilijs apgalvo, ka zina, cik svarīgas spēles ir Ķīnai.

"Bez šaubām spēlēm ir milzīga nozīme hokeja attīstībā Ķīnā. Vai tas ietekmēs mūsu lēmumu? Katrs olimpiskais lēmums ir atsevišķs," teica Deilijs, kurš izteica cerību, ka drīz varēs apstiprināt NHL klubu pirmssezonas spēles 2020.gadā. Šogad klubi uz Ķīnu nedosies, kā tas bija 2017. un 2018.gadā.

"Cerams, mēs turpināsim stiprināt mūsu saites ar Ķīnu, un tas nozīmētu vairāk spēļu, vairāk spēlētāju, vairāk komandu un vairāk līgas aktivitāšu Ķīnā," piebilda NHL komisāra vietnieks.

Šomēnes kā NHL vēstnieks apmeklēja Ķīnu arī krievu superzvaigzne Aleksandrs Ovečkins, kurš Vašingtonas "Capitals" rindās aizvadītajā sezonā astoto reizi kļuva par NHL labāko vārtu guvēju.

Šobrīd gan līgas vadībai, gan NHL Spēlētāju asociācijai vairāk jādomā par 2013.gada kolektīvo līgumu, kurš tika noslēgts uz 10 gadiem. NHL ir tiesības to priekšlaicīgi pārtraukt līdz šā gada 1.septembrim. Ja līga to nedarīs, tādas pašas tiesības līdz 15.septembrim būs Spēlētāju asociācijai. Ja neviena no pusēm šo līguma punktu neizmantos, līgums būs spēkā līdz 2022.gada septembrim