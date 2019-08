Ieva Millere trešo gadu pēc kārtas triumfē Eiropas čempionāta Aizkraukles posmā

Sportisti no Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Anglijas sacentās par uzvaru Eiropas čempionāta trešajā posmā. Ar četrām uzvarām četros braucienos pārliecinošu uzvaru guva Ieva Millere, aiz sevis atstājot Džimu Nūnu no Anglijas un Larsu Katzorgi no Vācijas. Ieva jau trešo gadu pēc kārtas palika nepārspēta Eiropas čempionāta Aizkraukles posmā Formula R1000.

Kadri no Eiropas čempionāta Aizkraukles posma. (Foto: Motorsport 77)

Paralēli Eiropas čempionāta posmam, Aizkrauklē norisinājās arī Latvijas atklātais čempionāta posms ātrumlaivām. Tika noskaidroti uzvarētāji visās ātrumlaivu klasēs. Jāizceļ Kārlis Degainis, kurš sacensībās startēja ar elektroātrumlaivu, kas Latvijā šāda ir pirmā.

Turpinot Aizkraukles motorsporta attīstību, pagājušajā gadā tika iedibināta jauna tradīcija ūdens motorsportā – ceļojošā Edvīna Voita balva - kuru iegūst jauniešu GT15 klases uzvarētājs. Aizkraukles goda pilsoņa un ātrumlaivu tradīciju aizsācēja Aizkrauklē Edvīna Voita ceļojošo kausu šogad saņēma sportists no Igaunijas Jūnass Lembers.

Noslēdzošais Eiropas čempionāta posms Formula R1000 ātrumlaivām norisināsies 7. un 8. septembrī Čehijā, kur tiks noskaidrots, kurš kļūs par 2019. gada Eiropas čempionu Formula R1000 ātrumlaivu klasē. Savukārt noslēdzošais Latvijas čempionāta posms norisināsies 1. septembrī Jelgavā.

