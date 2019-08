Video: Renārs Zeltiņš mulsina rīdziniekus un pilsētas viesus "Krastu patruļā"

Kā redzams video, kaprālis Krastiņš izrādījies patiesi stingrs – no viņa modrās acs nav varējuši izvairīties ne Rīgas iedzīvotāji, ne ārzemju tūristi. Lūgti uzrādīt Krasta ID, kas apliecinātu piederību labajam vai kreisajam Daugavas krastam un atļauju uzturēties pretējā krastā, neviens no uzrunātajiem šo svarīgo dokumentu uzrādīt nav spējis. Vēl vairāk – vairums aptaujāto par tādu pat nebija dzirdējuši un nevarēja sniegt ticamus paskaidrojumus par savu atrašanos Daugavas labajā krastā. Pieķertie aizbildinājušies ar to, ka dzimuši Talsos, dzīvo “tur” vai vispār nesaprot, par ko ir runa. Tādēļ Krastu patruļas brašajam pārstāvim nācies izrakstīt ne vienu vien soda kvīti ar rīkojumu 17. augustā ierasties pie Rīgas Kongresu nama, lai bezatbildību likuma priekšā nolīdzinātu ar aizrautīgu līdzjušanu cīņai uz basketbola laukuma starp Daugavas labā un kreisā krasta basketbolistiem.

Video iespējams noskatīties šeit, bet savu piederību kādam no Daugavas krastiem varat apliecināt 17. un 18. augustā Rīgas svētku un Ostas svētku ietvaros notiekošajā diennakts basketbola turnīrā “Krastu mačs”, sekojot līdzi spēlēm, konkursiem un citiem izklaidējošiem notikumiem.



“Krastu mačs” 2019 notiks sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi, kas jau kopš pirmā gada ir šī turnīra patrons, Rīgas domi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, AAS “BALTA”, basketbola klubu “VEF Rīga”, SIA “Tet”, SIA “Uniso”, SIA “Pata kokmateriāli”, AS “Aldaris” un SIA “Sportland”.