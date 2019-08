"Riga" futbolisti UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē cīnās neizšķirti

Atbildes mačs paredzēts 15.augustā Helsinkos, uzvarētājai divu spēļu summā iekļūstot nākamajā kārtā.

Spēles sākumā aktīvāki bija un bumbu vairāk kontrolēja mājinieki, taču septītajā minūtē tālas brazīlieša Rafinjas piespēles apturēšanā ar galvu kļūdījās Albānijas aizsargs Herdi Prenga, un Tims Veirinens, izskrējis viens pret mājinieku vārtsargu Robertu Ozolu, izsita bumbu viņam starp kājām vārtu labajā apakšējā stūrī - 0:1. 23.minūtē tieši no stūra sitiena Vladislavs Fjodorovs mēģināja iegriezt bumbu vārtos, taču acīgs bija viesu vārtsargs Maksims Rudakovs. Pāris minūtes vēlāk divas labas vārtu gūšanas iespējas bija augumā raženajam "Riga" pussargam serbam Štefanam Paničam. Vispirms viņš pēc stūra sitiena spēcīgi ar galvu raidīja bumbu pa vārtu pārliktni, kas bija puslaika labākais vārtu gūšanas moments rīdziniekiem. Nākamajā minūtē viņš no metriem 20 sita nedaudz pāri vārtiem.

33.minūtē ar ukraiņu uzbrucēja Romana Debelko tika panākts stūra sitiens pie HJK vārtiem, un pēc tā izspēles brazīlieša Felipes Brisolas otrais sitiens tikai nedaudz lido garām vārtu kreisajam apakšējam stūrim, Rudakovam to drošības pēc novirzot uz stūri. 40.minūtē pie brīva sitiena ārpus "Riga" soda laukuma tika ganietis Evans Mensā, taču netrāpīja vārtos. Divas minūtes vēlāk lielā burzmā viesu soda laukumā tomēr pirmie pie tēmēta sitiena tika tur vairākumā esošie somi. Puslaiks beidzās ar 1:0 viesu labā, pašā puslaika nogalē divas dzeltenās kartītes mājiniekiem nopelnot Rīgas spēles pret Glivices "Piast" varonim Armandam Pētersonam un brazīlietim Rodžeram.

Otrā puslaika sākumā jau viesi desmit minūšu laikā nopelnīja divus "dzeltenos plāksterus", taču bīstamu momentu pie abiem vārtiem gandrīz nebija. 68.minūtē briesmās bija rīdzinieku vārti, taču Sebastians Dālstrems tieši pretī vārtsargam izdomāja piespēlēt vēl izdevīgākā pozīcijā esošajam komandasbiedram, un Prenga ar papēdi novērsa bīstamo momentu. 79.minūtē Peteri Forsela sitienu ārpus soda laukuma viegli tvēra Ozols.

81.minūtē divus pēc kārtas stūra sitienus izpildīja "Riga". Otrajā no tiem Fjodorovs neraksturīgi sev šajā spēlē piespēlēja uz vārtu tālo stūri. Tur gaisa divcīņā uzvarēja Elvis Stuglis, pāradresējot bumbu uz vārtsarga laukuma vidu. Prenga liedza Dālstremam tikt līdz bumbai, un 61.minūtē neveiksmīgi spēlējušā Debelko vietā laukumā nākušais "zelta vārtu" autors iepriekšējā duelī ar Polijas klubu ar labo kāju raidīja bumbu vārtos - 1:1. Arī spēlē pret "Piast" viņš vārtus Rīgā guva pēc nākšanas laukumā uz maiņu. Vēl 88.minūtē bīstami tuvu vārtu stūrim garām sita Riku Riski, taču rezultāts vairs nemainījās.

Mačs "Riga" mājvietā "Skonto" stadionā nenoritēja neatbilstošās infrastruktūras dēļ, bet debijā šī turnīra kvalifikācijas trešajā kārtā "Daugavas" stadionā rīdzinieki panāca neizšķirtu.

Šī pāra uzvarētājam nākamajā kārtā būs jāspēkojas ar UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas trešās kārtas zaudētāju, kas būs "Kobenhavn" no Dānijas vai Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas. Ja Helsinku HJK iekļūst "play off" jeb pēdējā kvalifikācijas kārtā, bet Belgradas klubs piedzīvo zaudējumu, abas komandas šosezon atkārtoti būs tikušās divu dažādu turnīru ietvaros.

Helsinku komanda UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 5:2 pārspēja Fēru salu komandu "Torshavn", bet otrajā kārtā divu maču summā ar 2:3 piekāpās Serbijas klubam Belgradas "Crvena Zvezda", līdz ar to dalība starptautiskajos turnīros bija jāturpina Eiropas līgas kvalifikācijas pirmspēdējā kārtā.

HJK klubs savā pastāvēšanas vēsturē izcīnījis 29 Somijas čempiontitulus, bet vēl 13 reizes triumfēts kausa izcīņā. Tāpat piecas uzvaras gūtas Somijas līgas kausā. Helsinku vienība ir vienīgā Somijas komanda, kas reiz spēlējusi UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā - tas izdevās 1998./99.gada sezonā. Kopumā klubs UEFA organizētajos turnīros startē jau kopš 60.gadu vidus, bet labākie sasniegumi bijuši 90.gadu beigās. Tikmēr šosezon vietējā čempionātā HJK komanda 18 spēlēs ieguvusi 27 punktus, kas dod piekto vietu turnīra tabulā. Pērn HJK tika kronēti par Somijas čempioniem.

Savukārt "Riga" jūlija beigās UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrajā kārtā pirmajā mačā viesos ar 2:3 zaudēja Polijas čempioniem Glivices "Piast", bet nedēļu vēlāk atbildes spēlē izcīnīta uzvara ar 2:1, kas divu spēļu summā viesos vairāk gūto vārtu dēļ, ļāva kvalificēties nākamajai kārtai.

Iepriekš "Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā savā debijā nespēja gūt vārtus pret Īrijas čempioniem "Dundalk" un divu spēļu summā piedzīvoja neveiksmi "pendelēs".

"Riga" šosezon "Optibet" Latvijas virslīgā 20 spēlēs iekrājusi 41 punktu, tādējādi ieņemot dalītu pirmo vietu čempionātā. Pērn vienība triumfēja gan vietējā čempionātā, gan Latvijas kausa izcīņā.

Tāpat šajā kvalifikācijas kārtā spēlēs arī "Ventspils", kas ceturtdien cīnīsies ar Portugāles vienību Gimaraišas "Vitoria".

Lai iekļūtu UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā, ir jāpārvar četras kvalifikācijas kārtas.