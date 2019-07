Kamilla Bartone Vācijas pilsētas Bādzalgavas W25+H turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 6-4, 6-3 pieveica atlasē ar trešo numuru izlikto francūzieti Alisi Ramī. Tikmēr izšķirošajā cīņā, lai iekļūtu sacensību pamatturnīrā latviete ar 6-0, 6-3 pārspēja vācieti Piju Švarcu, kura sacensībās, tāpat kā Bartone, startēja ar organizatoru īpašo ielūgumu jeb "wild card".

Pamatturnīra pirmajā kārtā Bartonei būs jāspēlē ar Marinu Meļņikovu no Krievijas, kura ir izsēta ar piekto numuru. Savukārt uzvaras gadījumā viņai otrajā kārtā pretim stāsies vāciete Karmena Šultheisa, kura sacensībās piedalās ar saņemto "wild card".

Tikmēr šī paša turnīra dubultspēlēs latviete spēlē pārī ar vācieti Evu Lisu. Latvijas/Vācijas pāris pirmajā mačā ar 6-2, 6-3 pieveica Gabrielu Duku no Rumānijas un Natāliju Kuratu no Brazīlijas. Otrajā kārtā Bartonei ar pārinieci pretim stāsies sacensību pirmais numurs no Spānijas Džordžīna Garsija-Peresa un Sāra Tormo-Soribesa.

Savukārt Līga Dekmeijere ASV notiekošajā Fortvērtas W25 turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 4-6, 2-6 piekāpās austrālietei Aleksandrai Ozbornei, kurai atlasē piešķirts otrais numurs. Latviete šī turnīra dubultspēlēs nepiedalījās.

Sacensības plānotas bija arī trešajai Latvijas sieviešu tenisa raketei Diānai Marcinkēvičai, kura piedalās Lielbritānijā notiekošajā Vokingas W25 turnīrā, kurā viņai gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs piešķirts ceturtais numurs.

Latvietei otrdien bija paredzēts vienspēļu mačs pret horvātieti Silviju Njiriču, tomēr lietus dēļ spēle pārcelta uz trešdienu, kad viņai būs jāaizvada arī dubultspēļu pirmās kārtas duelis. Dubultspēlēs latvietes pāriniece ir vāciete Viviana Heisene, ar kuru viņa spēlēja kopā arī aizvadītajā nedēļā notikušajā Jūrmalas WTA "International" turnīrā, kad pirmajā kārtā nācās piekāpties sacensību finālistēm Aļonai Ostapenko un Gaļinai Voskobojevai no Kazahstānas.

Citviet tenisists Artūrs Kuļibaba Tunisijas pilsētas Tabarkas M15 turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 1-6, 6-3, 7-10 piekāpās slovēnim Anžem Arham, kuram piešķirts sestais numurs. Tikmēr Latvijas sportists sacensībās startēja ar organizatoru īpašo ielūgumu, bet dubultspēļu turnīrā viņš nepiedalījās.

Savukārt Lielbritānijā notiekošajā Rohemptonas W25 turnīrā kvalifikāciju nepārvarēja Mārtiņš Rocēns, kurā apstājās soli pirms pamatturnīra. Atlasē ar ceturto numuru izliktais Rocēns pirmajā kārtā ar 6-2, 7-6 (8:6) uzvarēja mājinieku Džordžu Fosteru, tikmēr otrajā kārtā ar 2-6, 5-7 zaudēts vēl vienam britam Harijam Vendelkenam, kurš sacensībās startē ar "wild card". Arī Rocēns sacensībās nepiedalījās dubultspēlēs.