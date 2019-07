Pirms atlases ceturtās kārtas izlozes 32 izlases tika sadalītas grozos, ņemot vērā to iepriekšējos sasniegumus. Tika izveidoti astoņi grozi ar četrām valstsvienībām katrā. Turklāt bija zināms, ka četrās grupās tiks ielozētas pa vienai izlasei no otrā, trešā, sestā un septītā groza, bet citās četrās – pa vienai valstij no pirmā, ceturtā, piektā un astotā groza.

Latvija kopā ar Itāliju, Turciju un Ukrainu, kuru trenē Latvijas basketbola speciālists Ainars Bagatskis, bija iekļauta trešajā grozā un nevarēja tikt salozēta ar citām šī groza pārstāvēm. Latvijas izlasei pretinieki varēja tikt izlozēti no otrā (Slovēnija, Grieķija, Horvātija, Krievija), sestā (Ungārija, Bosnija un Hercegovina, Nīderlande, Ziemeļmaķedonija) un septītā groza (Igaunija, Bulgārija, Zviedrija, Austrija).

Tāpat kā sieviešu komandu izlozē arī vīriešiem Latvijas izlase no sava groza tika izvilkta kā pēdējā, pievienojoties Grieķijai H grupā. Vēlāk tika pielozētas klāt Bosnija un Hercegovina un Bulgārija.

Spānija, Polija, Izraēla, kā arī trešās kārtas grupas Slovākija/Kipra/Rumānija uzvarētāja tika ielozēta A grupā, Krievija, Itālija, Ziemeļmaķedonija un Igaunija - B grupā, Lietuva, Čehija, Beļģija, kā arī grupas Albānija/Baltkrievija/Dānija uzvarētāja- C grupā, Horvātija, Turcija, Nīderlande un Zviedrija - D grupā, Serbija, Somija, Gruzija, kā arī grupas Šveice/Portugāle/Islande uzvarētāja - E grupā, Slovēnija, Ukraina, Ungārija un Austrija - F grupā, Francija, Vācija, Melnkalne, kā arī grupas Luksemburga/Kosova/Lielbritānija uzvarētāja - G grupā.

Kvalifikācijā piedalīsies arī nākamā finālturnīra mājinieces Čehija, Gruzija, Vācija un Itālija, kurām vieta finālturnīrā jau ir garantēta. Tāpēc finālturnīram kvalificēsies pa trim labākajām katras grupas komandām, izņemot grupas, kurās būs finālturnīra mājinieces - šajās grupās ceļazīmi uz izšķirīgajām Eiropas čempionāta cīņām iegūs divas labākās vienības bez mājiniekiem, kopā 20 izlases.

Kvalifikācijas spēlēm atvēlēti starptautisko spēļu logi. Tie būs no 2020. gada 17. līdz 25. februārim, no 2020. gada 23. novembra līdz 1. decembrim un no 2021. gada 15 līdz -23. februārī.

Pašreiz notiek Latvijas izlases galvenais trenera meklējumi.

Eiropas meistarsacīkšu pirmā čempione Latvija piedalījusies pēdējos deviņos finālturnīros.