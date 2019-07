Serēna Viljamsa atzīstas, ka apmeklējusi psihoterapeitu pēc zaudējuma "US Open"

Iepriekš jau ziņots, ka Osakas pirmo "Grand Slam" titulu aizēnoja viņas pretinieces uzvedība kortā. Amerikāņu zvaigzne otrā seta astotajā geimā tika sodīta ar zaudētu geimu, jo mača laikā neatļauti saņēma trenera palīdzību, lauza raketi un apvainoja spēles galveno tiesnesi Karlosu Ramosu, nosaucot viņu par zagli un solot, ka viņš vairs nekad netiesās Viljamsas spēles.

ASV Tenisa asociācija ("USTA") lēma, ka par šiem pārkāpumiem viņai jāsamaksā attiecīgi 4000, 3000 un 10 000 ASV dolāru sodi jeb kopā 17 000 ASV dolāri (14 685 eiro). Tiesa, tā gan ir niecīga daļa no 1,85 miljonu ASV dolāru prēmijas, ko viņa saņēma par fināla sasniegšanu.

Viljamsa finālā piekāpās Osakai, kura tādējādi kļuva par pirmo japānieti, kurai izdevies triumfēt kādā no "Grand Slam" turnīriem. Tomēr japānietes gūto uzvaru aizēnoja amerikānietes rīcība.

Tikmēr pati amerikāniete par pārdzīvoto uzrakstījusi nelielu eseju, kas otrdien tika publicēta žurnālā "Harper's Bazaar". Sportiste tajā atzina, ka tolaik viņa nav spējusi atrast sevī mieru, tāpēc nācies meklēt speciālista palīdzību. "Es nespēju nomierināties, tāpēc sāku apmeklēt terapeitu," teica tenisiste. "Meklēju atbildes un, man šķita, ka sāku justies labāk, tomēr aizvien vēl nespēju paņemt rokās raketi."

Sportiste savas pārdomas par pērnā gada "US Open" čempionātu publicēja arī savā "Instagram" profilā pēc tam, kad Vimbldonas ceturtdaļfinālā tika pārsēta viņas tautiete Elisona Rīske. Šajā ierakstā Viljamsa arī atklāja, cik ļoti nožēlo savu rīcību pret japānieti.

"Esmu patiesi lepna ar tevi un man ir ļoti žēl. Es domāju, ka daru pareizi, pastāvot par sevi, tomēr es nespēju iedomāties, ka mediji mūs centīsies sanaidot," vēstīja 37 gadus vecā Viljamsa. "Es labprāt izdzīvotu to brīdi vēlreiz. Biju, esmu un vienmēr būšu laimīga par taviem sasniegumiem, jo atbalstu tevi."

"Nevēlos, lai gaisma novēršas no vēl vienas sieviešu sportistes, īpaši no melnādainas tenisistes," piebilda amerikāniete, sakot, ka Osaka esot pieņēmusi viņas atvainošanos. Pati Osaka arī neslēpa, ka šāda rīcība no Viljamsas viņai esot likusi raudāt.

Tomēr Viljamsa aizvien vēl nebija atmetusi savu pārliecību, ka cietusi no seksisma aizvadītajās sacensībās. "Kāpēc, kad sievietes kļūst emocionālas, viņas uzreiz tiek uzskatītas par trakām un neprātīgām, bet kad vīrieši šādi rīkojas, viņi tiek uzskatīti par spēcīgiem un kaislīgiem," neizpratni pauda Viljamsa.

"Ļoti bieži tādās situācijās, kādās biju es - kad vīri strīdas ar tiesnešiem, tie tikai pasmaida it kā būtu dzirdējuši kādu joku," teica titulētā tenisiste. "Es nevēlos izsprukt no soda, vienkārši gribu, lai pret mani izturas tāpat kā pret jebkuru citu. Diemžēl, bet mēs nedzīvojam šādā pasaulē."

Viljamsa savu rīcību pamatoja ar to, ka tenisā pastāv dubultie standarti, jo, viņasprāt, vīrieši tenisisti par šādiem pārkāpumiem netiktu sodīti ar zaudētu geimu.

Liela daļa tenisa sabiedrības pauda atbalstu Viljamsai.