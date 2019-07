Durants un vēl viena NBA superzvaigzne Kairijs Ērvings ar nākamo sezonu pārstāvēs "Nets" komandu. Sagaidāms, ka tuvāko dienu laikā viņu pievienošanās jau tiks noformēta oficiāli.

"Durants ir mans iecienītākais spēlētājs. Protams, ka esmu patīkami satraukts par mūsu sastāva papildinājumiem," laikraksts "The New York Post" citē Kuruca teikto. "Jūtos lieliski, ka Durants spēlēs mūsu komandā, kā gan citādāk es varētu justies. Viņš ir mans komandas biedrs, un daudz ko no viņa varēšu mācīties."

"Savukārt Kairijs ir lielisks puisis. Ir forši būt blakus tādiem puišiem. Viņi abi ir lieliski basketbolisti, kuri varēs man daudz ko iemācīt. Gaidu nākamo sezonu," pauda Kurucs, kurš šonedēļ Lasvegasā "Nets" sastāvā uzsāks NBA Vasaras līgu.

Tikmēr Kuruca komandas biedrs Džerets Alens uzsvēra, ka "Nets" kļuvusi par pavisam citu komandu.

"Kad uzzināju jaunumus, visiem teicu, ka tas ir trakums. Šī ir jauna Bruklinas komanda. Zinu, ka agrāk "Nets" rindās spēlēja Kevins Gārnets, bet šis ir pavisam kas cits - jauns līmenis. Tas būs ļoti interesanti," teica Alens, kuram gan pēc Deandrē Džordana pievienošanās varētu sarukt spēles laiks. "Ja godīgi, par to nedomāju. Tas ir atkarīgs no vadības un mūsu galvenā trenera."

"Nets" komanda NBA Vasaras līgu uzsāks piektdien, kad tiksies ar Dalasas "Mavericks". Kurucs, kurš aizvadīja teicamu debijas sezonu, Vasaras līgā spēlēs pirmo reizi. NBA regulārajā čempionātā viņš 63 spēlēs vidēji izcēlās ar 8,9 punktiem un 3,9 atlēkušajām bumbām, kamēr četrās izslēgšanas turnīra cīņās viņa kontā caurmērā 6,3 punkti un 5,0 atlēkušās bumbas.

Vasaras līgā spēlēs arī Latvijas centrs Anžejs Pasečņiks, kurš pārstāvēs Vašingtonas "Wizards".