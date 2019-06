Slavenais Latvijas telpu futbola klubs "Nikars" vairs nestartēs pieaugušo līmenī

Aprīlī "Nikars" jau 12. reizi kļuva par Latvijas čempioniem telpu futbolā, tomēr nebija noslēpums, ka vienība saskaras ar finansiālām grūtībām, turklāt aizvadītajā sezonā komandas sastāvā nebija neviena leģionāra.

Šobrīd komandu pametis arī ilggadējais galvenais treneris Orlandu Duarte, kurš turpmāk strādās Francijā.

Kluba prezidents Raimonds Valts nevēlēšanos startēt Eiropas un Latvijas sacensībās saistīja ar Latvijas Futbola federācijas attieksmi un nekompetenci. Tāpat kluba prezidents norādīja, ka "Nikars" turpinās piedalīties LTFA rīkotājās jaunatnes sacensībās, kamēr pieaugušo komanda UEFA Čempionu līgā un "Optibet" virslīgā nestartēs.

Līdz ar to nākamās sezonas UEFA telpu futbola Čempionu līgas turnīrā piedalīsies Daugavpils komanda "Lokomotiv", kas pagājušajā sezonā startēja zem "LDz Cargo"/DFA vārda un izcīnīja virslīgas sudraba medaļas.

Šobrīd aktīvi ritot Daugavpils kluba licencēšanas process dalībai UEFA Čempionu līgā. Atšķirībā no "Nikara", kas, pateicoties reitingam, varēja sākt dalību UEFA sacensībās no pamatkārtas, daugavpiliešiem būs jāpiedalās kvalifikācijas sacensībās. Čempionu līgas kvalifikācijas un pamatkārtas izloze paredzēta 4. jūlijā, bet kvalifikācijas kārtas spēles risināsies laika posmā no 27. augusta līdz 1. septembrim.