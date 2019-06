Jau ziņots, ka Latvijas vadošais bokseris Mairis Briedis sestdien "Arēnā Rīga" trešajā raundā nokautēja Glovacki un savā īpašumā ieguva Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostu pirmā smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kilogramiem), turklāt viņš sasniedza arī Pasaules boksa supersērijas finālu.

Dueļa norise gan tiek vērtēta pretrunīgi, jo otrajā raundā Briedis pēc sitiena pa pakausi atbildēja ar spēcīgu sitienu ar elkoni pa Glovacka žokli. Turklāt otro reizi viņš poli nokautēja, kad vairākas reizes bija atskanējis otrā raunda beigu zvans.

"Mēs iesniegsim protestu, bet neceram, ka tas ko dos. Kšištofam sāp žoklis, viņš nevar parunāt. Veiksim izmeklējumus," stāstīja Lapins.

"Tur nebija nekādas cīņas. Sitieni pa pakausi bija daudzi, bet pēc viena no tiem Mairis tīšām izmantoja savu kroņa sitienu no "Muay Thai" stila - ar elkoni pa žokli. Jā, tas nebija nokauta sitiens, bet tas pamatīgi satrieca Kšištofu. Otrkārt, visa zāle, izņemot tiesnesi, dzirdēja otrā raunda beigu gongu. Divi sitieni pēc gonga bija izšķirošie un līdz ar to cīņa ar principā bija beigusies," skaidroja boksera treneris.

"Tas taču ir bokss, vai ne? Tā nedrīkst. Sitienu pa žokli viņš trenējis gadiem un tas nebija nejaušs. Ja Glovackis izdarītu tādu sitienu, tad nekā nebūtu, bet te bija šāda sitiena speciālists," pikts ir Lapins.

Briedis supersērijas finālā tiksies ar kubieti Junieru Dortikosu, kurš turpat Rīgā desmitajā raundā nokautēja amerikāni Endrū Tabiti.

Pašlaik 34 gadus vecais Briedis 27 cīņās guvis 26 uzvaras, 19 gadījumos virsroku gūstot ar nokautu. Tikmēr 32 gadus vecais Glovackis 33 cīņās izcīnījis 31 panākumu, no kuriem 19 bijuši ar nokautu.