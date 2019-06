Krists Neilands atklāj, ka apsvēris izstāšanos no "Giro d'Italia"

24 gadus vecais Neilands savu otro "Giro d'Italia" noslēdza kopvērtējuma 100. vietā. Sacensības noslēdzās svētdien ar 21. posmu, kad riteņbraucēji trīs nedēļu laikā bija pievarējuši vairāk nekā trīsarpus tūkstošus kilometru.

Neilands sezonas laikā gatavojas Spānijā, bet pēc tūres uz īsu brīdi iegriezies mājās, lai satiktu vecākus un draugus.

"Otrdien aizvadīju divu stundu treniņu mierīgā atpūtas režīmā. Vienkārši izbaudīju labos laikapstākļus uz riteņa un pavizinājos. Šobrīd Latvijā ir līdzīgi laikapstākļi kā Spānijā, bet reljefs nav īsti piemērots treniņiem. Pēc "Giro d'Italia" ir aptuveni piecu dienu atpūtas režīms. Ja ārā ir labs laiks, vienkārši izbraucu ar riteni, ko īsti nevar uzskatīt par treniņu. Ja trīs nedēļas esi nobraucis sacensības un pēc tam neko nedari, organisms vairs nesaprot, kas notiek. Vienkārši atdzīvinu organismu, lai tas atceras, ka ritenis nekurs nav pazudis," nedēļas plānu pēc Itālijas tūres ieskicēja Neilands.

"Nākamnedēļ jau atgriezīšos sacensībās. Visticamāk, tā būs Ungārijas tūre, bet pēc tam pirms Latvijas čempionāta varbūt būs kādas Beļģijas klasikas, UCI kategorijas sacensības - pietiekami augsta līmeņa. Tikai pēc Latvijas čempionāta būs lielāka atpūta," skaidroja riteņbraucējs.

Tāpat kā pērn, arī šogad Neilanda pārstāvētā profesionālā kontinentālā līmeņa vienība "Israel Cycling Academy" tūrē startēja ar rīkotāju speciālo ielūgumu.

""Giro d'Italia" bija mans mērķis, uz to arī koncentrējos, sākot jau no pagājušās sezonas beigām. Zināju, ka būs diezgan liela iespēja, ka brauksim Itālijas tūrē. Sezonas sākums tika pakārtots tikai "Giro d'Italia". Aizbraucu uz sacensībām ļoti labā forma, biju ļoti labi sagatavojusies un viss bija perfekti. Taču tūres laikā neparedzami saaukstējos un saslimu. Tobrīd šķita, ka viss izdarītais darbs ir vējā, jo, ja organisms nav 100% vesels, tas nav spējīgs strādāt un uzrādīt labu rezultātu," stāstīja kuldīdznieks.

Kritiskākais brīdis bija mijā starp "Giro d'Italia" priekšpēdējo un pēdējo nedēļu, kad latvietis saslimšanas dēļ gandrīz izstājās no savām sezonas galvenajām sacensībām.

"15. un 16.etaps bija ļoti smagi - ja tāda pašsajūta būtu pirms kādām citām sacensībām, es neizietu uz starta. Veselības stāvoklis bija tāds, kāds bija. Starp 15. un 16.posmu bija brīvdiena, tāpēc 15.etapā izgāju uz starta ar cerību, ka to dienu izdzīvošu un brīvdienā sakārtošu veselību. Atpūtas dienā ar komandas dakteriem centāmies savest kārtībā veselību. Nākamajā etapā bija veselāks, bet tik un tā nebija laba pašsajūta. 16.etapā pēdējā stundā jutos labāk nekā posma pirmās četras stundas. Tomēr biju uz robežas, gandrīz jau aizbraucu mājās," atcerējās Neilands.

Trešdien saaukstēšanās jau bija atkāpusies, Latvijas riteņbraucējam 17.posmā piedaloties dienas atrāvienā un izcīnot piekto vietu, kas viņam ir rekords Itālijas tūrē.

"Sporta direktors [Niki Serensens] motivēja mani turpināt, teikdams, ka nākamajā dienā viss būs kārtībā. Pēc finiša viņam teicu, ka jūtos labāk un 17.posmā jebkurā gadījumā iešu atrāvienā, jo nav vairs ko zaudēt - esmu ļoti daudz gatavojies tieši "Giro d'Italia" velobraucienam. Būšu spējīgs braukt - braukšu, nebūšu - izkritīšu no atrāviena vai "noņemšos" no sacensībām. Aizgāju atrāvienā un jutos pārsteidzoši labi. Esmu ļoti priecīgs, ka izcīnīju piekto vietu un vismaz kaut kas izdevās, ņemot vērā to, ka bija melnās strīpas. 17.posmā atdevu no sevis visu, tāpēc atlikušie etapi bija izdzīvošana ar mērķi finišēt tūrē," atklāja Neilands.

Posma finišā Neilandam bija iespēja izraut vietu uz goda pjedestāla, tomēr spurtā nācās piekāpties itāļiem Dāvidem Formolo ("BORA - hansgrohe") un Fausto Masnadam ("Androni Giocattoli - Sidermec").

"Ejot uz finišu, nebiju tik ļoti pārliecināts par savu uzvaru spurtā. Pēdējais kalns bija vairāk par 1600 metriem virs jūras līmeņa. Domāju, ka nedaudz nospēlēja augstkalnes efekts, kas nedaudz nobeidza. Kad trijatā nācām uz finišu, biju diezgan pārliecināts, ka varētu arī viņus neapsteigt. 600 metrus pirms finiša mēģināju atrauties, taču pirmspēdējā līkumā pieļāvu kļūdu, kā rezultātā viņi mani noķēra, un viss bija beidzies," atzīmēja Neilands.

"Israel Cycling Academy" komanda nepretendēja uz augstām vietām kopvērtējumā, bet tās mērķis tūrē bija izcīnīt uzvaru kādā no posmiem.

"Lielākais spiediens bija uz trim braucējiem - mani, spāni Ruvenu Plasu un mūsu itāļu sprinteri Dāvidi Čimolai. Sprinta etapos strādājām uz Čimolai, kurš sešas reizes bija pirmajā desmitniekā. Atlikušajos posmos man un Plasam tika dota iespēja cīnīties par atrāvienu. Protams, iespējas bija arī pārējiem braucējiem, taču lielākais uzsvars tika likts uz mums. Līdz ar to pirms katra posma tika izrunāts, uz ko ejam un strādājam," uzsvēra Latvijas riteņbraucējs.

Neilands pirms "Giro d'Italia" startēja "Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo" (UCI kat.2.1) trīs dienu sacensībās Spānijā, kur kopvērtējumā bija otrais - aiz Riharda Karapasa ("Movistar"), kurš dažas nedēļas vēlāk tika kronēts par Itālijas tūres čempionu. Ekvadorietis Karapass "Giro d'Italia" sākumā netika minēts starp galvenajiem kandidātiem uz uzvaru.

"Personīgi arī es viņu nepieskaitīju kā pašu galveno favorītu. Tomēr bija skaidrs, ka viņš varētu iekļūt sešniekā. Man tas nav pārsteigums, jo riteņbraukšanā nekad neko nevar zināt. Pirms tam ar viņu startēju sacensībās Spānijā, kur "Movistar" vienība piedalījās ar "Giro d'Italia" sastāvu. Redzot to, kā viņi brauc, bija skaidrs, ka komanda ļoti labi sagatavojusies Itālijas tūrei. Nevaru salīdzināt sevi ar viņiem, man vēl ir kur augt," secināja Neilands.

Latvijas čempions grupas braucienā Izraēlā bāzēto komandu pārstāv trešo sezonu pēc kārtas un ir apmierināts ar savu izaugsmi tajā.

"Komandā esmu ļoti labi iejuties, kas bija viens no iemesliem, kāpēc pagarināju līgumu. Vienība ļoti labi rūpējas par saviem braucējiem un dod iespējas. Ir patīkami redzēt, ka komanda aug ar katru gadu un ir progress uz labo pusi," uzsvēra riteņbraucējs.

Šogad pasaules čempionāts norisināsies septembra beigās Jorkšīrā, kur riteņbraucējiem grupas braucienā būs gana sarežģīta trase.

"Esmu uzmetis aci trasei. Pēc reljefa izskatās, ka varētu būt viens no smagākajiem pasaules čempionātiem pēdējo gadu laikā. Tomēr domāju, ka tas ir ļoti parocīgs gan man, gan Tomam Skujiņam, gan Emīlam Liepiņam. Ja mēs trijatā aizbrauksim uz čempionātu, visi varam arī ko interesantu parādīt," pauda aizpērn pasaules čempionāta elites grupā debitējušais Neilands.

Viņš ir iepriekšējo divu sezonu Latvijas čempions grupas braucienā. Šogad Latvijas meistarsacīkstes grupas braucienā notiks Neilanda dzimtās Kuldīgas pusē.

Latvijas riteņbraucējs "Giro d'Italia" velobraucienā piedalījās otro gadu pēc kārtas, jauno braucēju vērtējumā ieņemot 25.vietu, kā arī tiekot pie punktiem sprinteru un kalnu karaļa vērtējumā.

Debiju latvietis piedzīvoja pērn, kad kopvērtējumā izcīnīja 73.vietu, bet jauno braucēju konkurencē - 16.pozīciju.

Neilanda šogad izcīnītā piektā vieta gan nav Latvijas rekords "Giro d'Italia" posmos, jo savulaik Itālijas tūres etapos pie uzvarām tikuši Pjotrs Ugrjumovs un Romāns Vainšteins.