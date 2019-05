Olimpiskā čempione intervijā "The New York Times" atklāja, ka viņas līgums ar "Nike" ir ievērojami samazināts pēc tā brīža, kad viņa pērn bija bērna gaidībās.

Līdzīgā situācijā nonākušas arī viņas komandas biedrenes Elīsija Montano un Kāra Gaučere.

"Viņas pastāstīja stāstus, kuri ir patiesi, bet daudzi baidās par to runāt publiski. Ja mēs paliekam stāvoklī, zaudējam lielu daļu no sponsoru līdzekļiem uzreiz un arī pēc dzemdībām. Tas ir viens no piemēriem, ka noteikumi sportā daudzviet joprojām domāti vīriešiem," izteicās Fēliksa.

Fēliksai līgums ar "Nike" beidzās 2017.gada beigās. Pēc bērna piedzimšanas sporta gigants skrējējai piedāvāja līgumu, kura vērtība bija kritusies par 70%.

Pēc kritikas viļņa "Nike" pagājušajā nedēļā piekāpās un atzina, ka izstrādās jaunus noteikumus vieglatlētēm, kuras ir bērna gaidībās un reprezentē uzņēmumu.

"Gribēju uzstādīt jaunus standartus. Ja es, viena no "Nike" vadošajām sejām, nevarētu panākt izmaiņas, kurš tad varētu?" izteicās Fēliksa. "Es pateicos "Nike", ka viņi saprata izmaiņu nepieciešamību. Ar nepacietību gaidu izmaiņas, kurās sievietes būs likumiski aizstāvētas."

33 gadus vecās Fēliksas kontā bez sešām olimpisko spēļu zelta medaļām ir arī 11 pasaules čempiones tituli.