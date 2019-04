Starptautiskajās paraolimpiskās iejādes sacensībās Beļģijā Snikus ar zirgu King of the Dance izcīnīja vairākas godalgas. Kvalifikācijas sacensībās piedalījās 95 jātnieki no daudzām pasaules valstīm.

Piektdien Snikus ieguva otro vietu sacensībās "Team test" ar rezultātu 73,071%, dienu vēlāk viņš izcīnīja uzvaru sacensībās "Individual Championship test" ar rezultātu 75,107%, bet svētdien latvietis brīvas izvēlas programmā mūzikas pavadījumā guva zeltu ar izcilu rezultātu - 78,053%.

Snikus ir ilggadējs paraolimpietis, kurš startējis Londonas paraolimpiskajās spēlēs, izcīnot ceturto vietu, un Riodežaneiro paraolimpiskajās spēlēs, paliekot piektajā pozīcijā. Tokijas paraolimpiskās spēles 2020.gadā norisināsies no 25.augusta līdz 6.septembrim.