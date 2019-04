Šteinbergas lieliskais sniegums neglābj "Umana Reyer" no zaudējuma Itālijas čempionāta pusfinālā

Sērijas izšķirošajā - piektajā - mačā Venēcijas komanda savā laukumā ar rezultātu 76:82 (13:33, 22:23, 24:12, 17:14) piekāpās Raguzas "Passalacqua" vienībai, sērijā līdz trim uzvarām ciešot neveiksmi ar 2-3. Zīmīgi, ka pēc pirmajiem diviem mačiem "Umana Reyer" sērijā bija vadībā ar 2-0, bet turpinājumā piedzīvoja trīs zaudējumus pēc kārtas.

Šteinberga sērijas noslēdzošajā mačā laukumā pavadīja 33 minūtes un 20 sekundes, kuru laikā iemeta 19 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas. Viņa grozā raidīja četrus no 11 divpunktu metieniem, divus no pieciem trejačiem un piecus no sešiem "sodiņiem".

Vēl latvietes kontā trīs rezultatīvas piespēles, piecas kļūdas, trīs piezīmes un seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

Pirms tam pusfinālā Latvijas basketbolistes Zentas Meļņikas pārstāvētā Sanmartīno "Fila" ar 1-3 piekāpās Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas komandai Skio "Familia".

"Umana Reyer" regulārajā čempionātā ar 17 uzvarām 20 spēlēs kopvērtējumā bija otrā, kamēr "Fila" ar 13 panākumiem ieņēma ceturto vietu.