"VEF Rīga" basketbolisti desmito gadu pēc kārtas iekļūst LBL finālā

Rīdzinieki pusfināla trešajā spēlē mājās ar 90:85 (23:26, 29:23, 21:17, 17:19) pārspēja "Ogri", sērijā līdz trim uzvarām triumfējot ar 3-0.

"VEF Rīga" sastāvā ar 16 punktiem izcēlās Glens Kouzijs, 15 punkti bija Verneram Koham, 14 punktus guva Džabrils Durems, bet 12 punktus savā kontā ierakstīja Artis Ate.

Tikmēr "Ogrei" 21 punktu iemeta Rihards Zēbergs, 16 punkti bija Kristapam Dārgajam, 15 punktus sarūpēja Jānis Pozņaks, bet 14 punkti un 12 rezultatīvas piespēles bija Edgaram Lasenbergam.

Viesi teju visu pirmo ceturksni atradās vadībā, vienubrīd iekrādami astoņu punktu pārsvaru. Otrajā ceturksnī Rīgas komanda pārņēma vadības grožus, puslaika pārtraukumā dodamās ar trīs punktu handikapu (52:49).

Trešajā ceturksnī Ogres basketbolisti izlīdzināja rezultātu (60:60), uz ko mājinieki atbildēja ar sešiem punktiem pēc kārtas. Nākamajā spēles nogrieznī "VEF Rīga" pārsvars sasniedza 12 punktus, taču ogrēnieši to samazināja uz pusi.

Pēc Laura Miža tālmetiena laukuma saimnieku pārsvars divas minūtes pirms pamatlaika beigām bija tikai četri punkti (86:82), bet Kristapa Dārgā trejacis 20 sekundes pirms finālsvilpes pretinieku handikapu samazināja līdz trim punktiem (88:85). Tiesa, rīdzinieki nosargāja vadību un svinēja uzvaru ar 90:85.

Rīdzinieki pirmajās spēlēs guva pārliecinošas uzvaras - 110:71 un 104:77.

Latvijas-Igaunijas līgas regulārā čempionāta ietvaros vienības savā starpā tikās divas reizes, abās cīņās uzvaras gūstot "VEF Rīga" basketbolistiem.

Šajā sērijā rīdziniekiem bija jāiztiek bez viena no saviem līderiem Mareka Mejera, kuram ir lauzts deguns. Savainojumi gan mocījuši arī "Ogri", jo ceturtdaļfinālā traumu guva viens no komandas līderiem Rinalds Sirsniņš, bet ilgstoši no veselības likstām atgūstas Kaspars Bērziņš. Neviens no šiem basketbolistiem pusfināla cīņās nepiedalījās.

"VEF Rīga" atjaunotā kluba pastāvēšanas 12 gados allaž spēlējusi Latvijas čempionāta pusfinālā. Pirmajās divās sērijās 2008. un 2009.gadā piedzīvotas neveiksmes, pēc tam desmit reizes izcīnītas uzvaras. Vissmagāk panākumi nākuši pret "Ventspili" - 2010. un 2016.gadā pa 3-2.

Tikmēr "Ogre" Latvijas čempionāta pusfinālā spēlē otro gadu pēc kārtas (pērn 0-3 pret "Ventspili").

Otrā pusfināla sērijā Latvijas čempione "Ventspils" ir vadībā ar 2-0 pret "Jūrmala"/"Betsafe" komandu.

Kā divas labākās pašmāju vienības Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas regulārajā čempionātā "Ventspils" un "VEF Rīga" ieguva automātiskas ceļazīmes uz LBL pusfinālu.

Savukārt "Ogre" savā ceturtdaļfinālā ar 3-0 apspēlēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA), kamēr "Jūrmala"/"Betsafe" ar tādu pašu rezultātu pieveica "Latvijas Universitāti".

"Ventspils", "VEF Rīga" un "Ogre" startēja apvienotā čempionāta finālčetrinieka sacensībās, tām ieņemot attiecīgi pirmo, otro un ceturto vietu. Tikmēr jūrmalnieki palika ārpus izslēgšanas turnīra.

Pērn par Latvijas čempioniem pirmo reizi kopš 2014.gada kļuva "Ventspils" basketbolisti, kuri finālsērijā ar 4-2 pieveica "VEF Rīga" komandu.