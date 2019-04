Elīna Dikeulaka ar 26 punktiem ieved komandu Polijas čempionāta pusfinālā

"Šlenza" ceturtdaļfināla ceturtajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 77:70 (26:18, 19:13, 19:21, 13:18) pārspēja Bidgoščas "Artego", sērijā līdz trim uzvarām gūstot panākumu ar 3-1.

Dikeulaka šajā mačā laukumā pavadīja 37 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā iemeta trīs no pieciem divpunktu metieniem, sešus no deviņiem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat Latvijas basketboliste izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica piecas rezultatīvas piespēles, pieļāva četras kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, divas reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja četras piezīmes, tikdama pie 24 efektivitātes koeficienta punktiem.

Viņa bija šī mača pārliecinoši rezultatīvākā spēlētāja.

"Šlenza" ar 16 uzvarām 24 spēlēs Polijas čempionāta kopvērtējuma tabulā ieņēma sesto vietu, kamēr "Artego" ar 18 panākumiem bija trešā.

Šajā vienībā Dikeulaka noslēdza arī iepriekšējo sezonu, palīdzot Vroclavas basketbolistēm izcīnīt Polijas čempionāta bronzas medaļas.