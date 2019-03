Dāvis Bertāns ar 5 punktiem palīdz uzvarēt čempionus "Warriors"

"Spurs" basketbolistiem šī bija jau devītā uzvara pēc kārtas.

Bertāns šajā mačā laukumā iesaistījās no rezervistu soliņa, bet kopumā nospēlēja 26 minūtes, kuru laikā no spēles realizēja vien divus no septiņiem metieniem - viņš iemeta savu vienīgo divpunktu metienu un vienu no sešiem trejačiem, kamēr vienīgais "sodiņš" lidoja grozam secen.

Vēl Latvijas basketbolista kontā trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba un viena piezīme. Kamēr viņš bija laukumā, "Spurs" iemeta par desmit punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs komandā.

"Spurs" sastāvā ar 26 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Demars Derouzens, kamēr 23 punktus un 13 atlēkušās bumbas pievienoja Lamarkuss Oldridžs.

Savukārt "Warriors" komandā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Stefans Karijs, bet 24 punkti Kevinam Durantam.

Mača pirmais puslaiks starp abām vienībām aizritēja līdzvērtīgā cīņā, tomēr lūzumu "Spurs" panāca neilgi pirms lielā pārtraukuma, kad tā pāris minūšu laikā no 36:36 panāca 52:38 tādējādi veicot 16:2 izrāvienu. Pēc pirmā puslaika mājinieki atradās vadībā ar 11 punktu pārsvaru (58:47).

Tiesa, "Warriors" šo deficītu atspēlēja, turklāt pusminūti līdz trešā ceturkšņa beigām Karijs ar tālmetienu vadībā jau izvirzīja čempionus (78:77). Tomēr tas nebija uz ilgu laiku, jo brīdi vēlāk tālmetienu realizēja Marko Belinelli, bet ceturtajā ceturksnī "Spurs" atkal spēja iegūt teju desmit punktu pārsvaru un izcīnīja uzvaru.

"Spurs" ar 42 uzvarām 71 spēlē atrodas Rietumu konferences sestajā vietā un tuvojas iekļūšanai izslēgšanas turnīrā, kamēr "Warriors" ar 47 panākumiem 69 mačos ir pirmajā pozīcijā.

Nākamo spēli "Spurs" aizvadīs trešdien, kad uzņems Maiami "Heat".