Kurucam astoņi punkti zaudējumā pret "Thunder"

Ar šo zaudējumu pārtrūkusi "Nets" četru uzvaru sērija.

Kurucs trešdienas mačā laukumā devās "Nets" starta pieciniekā, bet kopumā viņš nospēlēja 27 minūtes, kuru laikā iemeta divus no pieciem divpunktu metieniem, vienu no četriem trejačiem un vienu no četriem "sodiņiem".

Vēl Latvijas basketbolista kontā piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas pārtvertas bumbas, viens bloķēts metiens, četras kļūdas un četras piezīmes. Kamēr viņš bija laukuma, "Nets" ielaida par 15 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija trešais sliktākais rādītājs komandā.

"Nets" komandā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija no rezervistu soliņa nākušais Spensers Dinvidijs, bet viņa +/- rādītājs bija -16, kamēr 14 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles pievienoja D'Endželo Rasels.

Savukārt "Thunder" labā kārtējo "triple-double" guva Rasels Vestbruks - 31 punkts, 12 atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles, kamēr 25 punktus un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Pols Džordžs.

"Nets" komandai šī cīņa sākās lieliski, jo tā tā veica 11:1 izrāvienu turklāt ar diviem "slam-dunk" pa šo laiku izcēlās tieši Kurucs. Viņš septiņus no saviem astoņiem punktiem guva jau pirmajā ceturtdaļā, bet pirmo puslaiku viesi no Ņujorkas aizvadīja teicami, noslēdzot to ar desmit punktu pārsvaru (52:42).

Savukārt otrajā puslaikā cīņas ritējums mainījās, jo iniciatīva pārgāja "Thunder" komandai, kas dažu minūšu laikā pārņēma vadību. Sākotnēji "Nets" pretiniekus nekur tālu nepalaida, bet noslēdzošajā ceturksnī mājinieku pārsvars pārsniedza jau desmit punktu. Laukumā pēdējās minūtēs bija arī Kurucs, bet viņš komandu no zaudējuma neglāba.

"Nets" ar 36 uzvarām 70 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem sesto vietu, kamēr "Thunder" ar 42 panākumiem 68 mačos ir trešā Rietumos.

Nākamo spēli "Nets" aizvadīs sestdien, kad izbraukumā tiksies ar Jūtas "Jazz".