Freimanis sekmīgi atgriežas laukumā pēc Latvijas izlases treniņos gūtās traumas

Tikmēr Freimaņa pārstāvētā Lemnosas "Ifaistos" komanda savā laukumā ar rezultātu 77:73 (18:21, 19:10, 21:16, 19:26) pieveica "Peristeri" vienību.

Latvietis šajā mačā laukumā pavadīja 23 minūtes un 31 sekundi, kuru laikā iemeta vienu no trim divpunktu metieniem, trīs no sešiem trejačiem un vienu no diviem "sodiņiem". Vēl viņa rēķinā piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, trīs piezīmes un divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

Freimanis pēc izlašu pārtraukuma traumas dēļ nepiedalījās "Ifaistos" komandas spēlē pirms nedēļas, bet nu viņš ir atgriezies sastāvā. Savainojuma dēļ viņš nevarēja palīdzēt Latvijas valstsvienībai noslēdzošajās Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs.

Grieķijas čempionāta kopvērtējuma vadībā ar 17 uzvarām 17 spēlēs atrodas Atēnu "Panathinaikos Opap", kam ar 16 panākumiem seko Jāņa Strēlnieka un Jāņa Timmas pārstāvētā Pirejas "Olympiakos" komanda. Savukārt Lemnosas "Ifaistos" ar desmit uzvarām 18 mačos atrodas setītajā vietā.