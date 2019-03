Pašreizējais čempions M.Dukurs pirmajā braucienā trasi veica visātrāk - 52,15 sekundēs, bet otrais pašlaik ir vācietis Kristofers Grothers, kurš no latvieša atpaliek par 0,07 sekundēm. Trešais, līderim zaudējot 0,11 sekundes, ir krievs Ņikita Tregubovs, bet ceturtais ir olimpiskais čempions Sunbins Juns no Dienvidkorejas, kurš no pirmās vietas atpaliek par 0,19 sekundēm.

Tikmēr Martina brālis Tomass Dukurs pēc pirmā brauciena atrodas piektajā vietā, līderim pašlaik zaudējot 0,21 sekundi.

Tomass Dukurs. (Foto: Bobslejs.lv)

Savukārt viens no M.Dukura lielākajiem konkurentiem Aleksandrs Tretjakovs no Krievijas veica vāju pirmo braucienu un pašlaik atrodas vien sestajā vietā, no pirmās pozīcijas atpalikdams 0,32 sekundes. Viņš ir šīs sezonas Pasaules kausa ieguvējs.

Otrajam braucienam starts tiks dots plkst.20.45 pēc Latvijas laika. Sacensības tiešraidē translēs Latvijas Televīzijas 7.kanāls.

Pasaules čempions tiks noskaidrots četros braucienos, atlikušajiem diviem norisinoties piektdien.

Ceturtdien pirmos divus braucienus aizvadīs arī dāmas.

Planētas titulētākais skeletonists Martins Dukurs par pasaules čempionu kronēts piecas reizes, tajā skaitā iepriekšējās meistarsacīkstēs, kas pirms diviem gadiem norisinājās Kēnigszē. Vienīgais, kurš viņu pēdējā desmitgadē spējis pārspēt, ir Tretjakovs, kurš kļuva par čempionu 2013.gadā, kad M.Dukurs samierinājās ar sudrabu.

Savukārt T.Dukura kontā ir viena pasaules čempionātu bronzas medaļa, kas tika izcīnīta pirms četriem gadiem.

M.Dukurs ir uzvarām bagātākais skeletonists pasaules čempionātos. Pa trim zelta medaļām ir šveicieša Gregora Štēli un vācieša Aksela Jungka kontā, bet otrais no viņiem par čempionu kļuvis tikai komandu sacensībās.

Divas nedēļas pirms pasaules čempionāta Kalgari noslēdzās Pasaules kausa sezona, kuras kopvērtējumā M.Dukurs bija trešais, T.Dukurs ieņēma septīto vietu, bet par uzvarētāju kļuva Tretjakovs.

Janvārī M.Dukurs desmito reizi pēc kārtas tika kronēts par Eiropas čempionu.

Pirms deviņiem gadiem Vistleras trasē norisinājās 2010.gada olimpisko spēļu sacensības, kurās M.Dukurs samierinājās ar sudraba medaļu, četru braucienu summā par septiņām sekundes simtdaļām piekāpjoties kanādietim Džonam Montgomerijam. Tikmēr T.Dukurs bija ceturtais 0,38 sekundes aiz Tretjakova.

Pagājušajā sezonā 34 gadus vecais M.Dukurs Phjončhanas olimpiskajās spēlēs palika ceturtajā vietā, godalgu no rokām izlaižot pēdējā braucienā, turklāt pastāvēja varbūtība, ka viņš savai sportista karjerai liks punktu. Tomēr latvietis ir apņēmies turpināt startēt un varētu piedalīties 2022.gada Pekinas Olimpiādē. Viņš savā karjerā ir ieguvis astoņus Pasaules kausus, bet pagājušajā sezonā palika ceturtais.

Tikmēr 37 gadus vecais T.Dukurs pērn Olimpiādē bija piektais, bet Pasaules kausa ieskaitē viņš pamanījās būs augstāk par savu brāli - trešais.

Pasaules čempionāts Vistlerā noslēgsies sestdien un svētdien, kad par titulu cīnīsies bobsleja četrinieki.