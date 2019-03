Girgensons un "Sabres" nenotur divu vārtu pārsvaru un turpina attālināties no Stenlija kausa izcīņas

Pēdējo desmit maču laikā "Sabres" hokejisti cietuši astoņus zaudējumus, kas krietni samazinājis komandas izredzes pēc ilga laika iekļūt Stenlija kausa izcīņā.

Pirmdienas mačā Girgensons laukumā pavadīja tikai deviņas minūtes un 59 sekundes, kuru laikā metienus pa vārtiem neizdarīja, bet pielietoja vienu spēka paņēmienu un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -1.

Lai arī viens no "Oilers" līderiem Leons Draizaitls ar saviem 41. vārtiem sezonā jau otrajā minūtē atklāja spēles rezultātu, pirmās trešdaļas turpinājumā "Sabres" atbildēja ar trim vārtiem pēc kārtas - divreiz izcēlās Džeks Aikels, bet vienreiz precīzs bija Keisijs Mitelstads. Līdz ar to pēc pirmā perioda mājiniekiem bija komfortabla divu vārtu vadība, tomēr to noturēt neizdevās, jo otrās trešdaļas izskaņā "Oilers" hokejisti trīsarpus minūšu laikā guva trīs vārtus, bet ar metienu uzvaras vērtē 40. minūtē izcēlās Kails Brodziaks.

Girgensons šosezon 59 spēles guvis trīs vārtus un veicis 11 rezultatīvas piespēles, kā arī ticis pie negatīva lietderības koeficienta -10.

"Sabres" ar 68 punktiem 66 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā atrodas 11. vietā, no "play-off" zonas atpaliekot deviņus punktus, kamēr "Oilers" ar 65 punktiem 66 cīņās Rietumu konferencē arī ir 11. pozīcijā.

Nākamo maču "Sabres" aizvadīs ceturtdien, kad izbraukumā tiksies ar Čikāgas "Backhawks".