Veids ar sarežģītu pēdējās sekundes metienu sarūpē "Heat" uzvaru pār "Warriors"

"Heat" savā laukumā ar rezultātu 126:125 (32:22, 42:37, 26:33, 26:33) pārspēja iepriekšējo divu sezonu čempioni Goldensteitas "Warriors".

Maiami basketbolisti mača gaitā izlaida 24 punktu pārsvaru, uzvarētajam noskaidrojoties pēdējā uzbrukumā. Tajā pirmais Veida mēģinājums no tālienes tika atbloķēts, bet ar otro piegājienu "Heat" zvaigzne 0,3 sekundes pirms finālsvilpes ieraidīja bumbu grozā.

Līdz ar uzvaru, "Heat" pārtrauca savu sešu zaudējumu sēriju.

"Šādās situācijas esmu bijis daudzas reizes, un lielu daļu no tām metiens nav ticis realizēts. Un, kad metu no krūtīm uz vienas kājas, pēkšņi iekrīt. Tas ir traki. Patīkami to paveikt savu fanu priekšā," pēc mača teica Veids.

Veids šajā mačā guva 25 punktus, bet rezultatīvākais "Heat" rindās ar 27 punktiem bija slovēnis Gorans Dragičs, kamēr 21 punktu pievienoja Džošs Ričardsons.

Viesiem 36 punkti bija Kleja Tompsona rēķinā, 29 punktus guva Kevins Durants, kamēr 24 punkti bija Stefana Karija kontā.

Tāpat uzvaru izcīnīja Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks", kas mājās ar 110:107 (28:27, 25:26, 26:25, 31:23) pārspēja Indiānas "Pacers".

Uzvarētājiem ar 26 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās slovēnis Luka Dončičs, kurš ceturtdien svinēs savu 20 dzimšanas dienu. Tikmēr 24 punkti bija vēl vienam debitantam Džeilenam Bransonam.

"Pacers" komandā 22 punktus guva Bojans Bogdanovičs.

Citā mačā Losandželosas "Lakers" savu līdzjutēju priekšā ar rezultātu 125:119 (35:28, 28:29, 32:35, 30:27) guva virsroku pār Ņūorleānas "Pelicans".

"Lakers" komandā 33 punktus guva Lebrons Džeims, bet par desmit punktiem mazāk bija Brendonam Ingremam.

"Pelicans" rindās 35 punktus iemeta Džūliuss Rendls, bet 22 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Entonijam Deivisam, kuru Losandželosas publika sagaidīja ar ovācijām, gaidot viņa pievienošanos vasarā.

Citviet uzvaru svinēja arī Hjūstonas "Rockets", kas viesos ar 118:113 (41:33, 21:36, 28:25, 28:19) pieveica Šarlotas "Hornets".

Uzvarētājiem 30 punktus guva Džeimss Hārens, bet 23 punkti un 17 atlēkušās bumbas bija Klintam Kapelam, kurš laboja karjeras rekordu cīņā zem groziem.

"Hornets" komandā 35 punktus guva Kemba Volkers, 27 no tiem iemetot pirmajā puslaikā.

Tāpat pie panākuma tika arī Atlantas "Hawks", kas mājās ar 131:123 (33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5) pagarinājumā uzvarēja Minesotas "Timberwolves".

"Hawks" komandā ar 36 punktiem karjeras rekordu atkārtoja debitants Trē Jangs, bet 34 punkti bija Džona Kolinsa kontā.

Zaudētājiem ar 37 punktiem un 17 atlēkušajām bumbām atzīmējās Karls Entonijs Taunss, bet 21 punktu guva Endrū Viginss.

Citā mačā Portlendas "Trail Blazers" viesos ar 97:92 (25:24, 18:19, 31:22, 23:28) guva virsroku pār Bostonas "Celtics".

Uzvarētājiem ar 33 punktiem izcēlās Damjans Lilards, kurš lauvas tiesu jeb 21 iemeta otrajā puslaikā.

"Celtics" komandā, kas nav uzvarējusi kopš NBA Visu zvaigžņu spēles, ar 31 punktu rezultatīvākais bija Kairijs Ērvings.

Trešdienas rezultatīvākajā mačā Milvoki "Bucks" izbraukumā ar 141:140 (34:33, 39:23, 31:29, 22:35, 15:14) pagarinājumā uzveica Sakramento "Kings", tiekot pie sestās uzvaras pēc kārtas.

"Bucks" komandā ar 26 punktiem, 13 rezultatīvām piespēlēm un 12 bumbām zem groziem izcēlās Ēriks Bledso, bet 25 punkti bija Malkolmam Brogodonam. Pēc neliela ceļgala savainojuma laukumā atgriezās Jannis Adetokunbo, kurš samierinājās ar 17 punktiem.

"Kings" vienībā ar 32 punktiem atzīmējās Badijs Hīldss.

Pie panākuma tika arī Jūtas "Jazz", kas savā laukumā ar 111:105 (26:33, 23:23, 34:27, 28:22) pieveica Losandželosas "Clippers".

"Jazz" rindās 32 punktus guva Donovans MIčels, bet 20 punkti un 13 atlēkušās bumbas bija Rūdijam Gobēram.

Visbeidzot Čikāgas "Bulls" izbraukumā ar 109:017 (20:20, 26:26, 29:28, 34:33) pieveica Memfisas "Grizzlies".

"Bulls" komandā ar 30 punktiem rezultatīvākais bija Zeks Lavīns, bet 22 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija somam Lauri Markanenam.

Jau ziņots, ka Rodions Kurucs trešdien guva septiņus punktus, neglābdams Bruklinas "Nets" komandu no zaudējuma. "Nets" savā laukumā ar rezultātu 116:125 (28:34, 32:34, 19:33, 37:24) piekāpās Vašingtonas "Wizards" komandai.

"Nets" komandā rezultatīvākais ar 28 punktiem bija D'Endželo Rasels, bet 22 punktus guva Šabazs Napjērs.

Viesiem 31 punktu iemeta Bredlijs Bīls, bet 23 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Trevoram Arizam.

Tikmēr Dāvis Bertāns palika bez punktiem, kamēr viņa pārstāvētā pārstāvētā Sanantonio "Spurs" savā laukumā ar rezultātu 105:93 (32:27, 19:21, 27:19, 27:26) pārspēja Detroitas "Pistons".

"Spurs" vienībā ar 24 punktiem atzīmējās Lamarkuss Oldridžs, 17 punkti, 13 atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles bija Demaram Derouzenam, bet 11 punkti un 14 bumbas zem groziem - austrietim Jākobam Pēltlam.

"Pistons" komandai 22 punktus guva Redžijs Džeksons, bet desmit punkti un 17 atlēkušās bumbas bija Andrē Dramondam.

Austrumu konferences un visas līgas līderpozīcijā ar 47 uzvarām 61 cīņā ir Milvoki "Bucks", kam ar 45 panākumiem 62 spēlēs seko Toronto "Raptors". Tikmēr Bruklinas "Nets" ar 32 uzvarām 63 spēlēs ir sestajā vietā.

Rietumu konferencē vadībā ar 43 panākumiem 61 mačā ir čempione Goldensteitas "Warriors", kurai ar 42 uzvarām 60 cīņās seko Denveras "Nuggets". Savukārt Sanantonio "Spurs" 63 spēlēs guvusi 34 uzvaras, kas tai dod astoto vietu, bet Dalasas "Mavericks" ar 27 panākumiem 61 cīņā ir 13. pozīcijā