Kā prognozēts, komandu neturpinās vadīt krievs Sergejs Lisko, kam LRF piedāvāja jaunu sadarbības līgumu, tomēr speciālists to nevarot apvienot ar darbiem dzimtenē.

Kopumā uz Latvijas regbija izlases galvenā trenera amatu esot bijuši seši kandidāti, bet šobrīd to skaits ir sarucis līdz diviem, viņiem nākot no Skotijas un Anglijas. Lielākā problēma pašlaik esot vienoties ar šo treneru darba grafiku, tomēr sagaidāms, ka viens no viņiem, visticamāk, tiks apstiprināts amatā nākamnedēļ gaidāmajā LRF valdes sēdē.

Lisko par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts 2012. gada rudenī, sākotnēji noslēdzot līgumu uz četriem mačiem. Kopš tā laika viņš saglabāja savu amatu, turklāt komanda laika gaitā savus rezultātus uzlaboja.

Lisko 2012. gadā kļuva vien par trešo treneri izlases vēsturē aiz Ulda Bautra un Vladimira Ņikonova. 2006. gadā Latvija pasaules rangā bija pacēlusies līdz pat 37. vietai, bet, kad krievu treneris pārņēma amatu, komandu bija vien 72. pozīcijā, kas ir tās visu laiku zemākā.

Šobrīd Latvijas komanda rangā atrodas 57. vietā.

Lisko vadībā Latvijas klasikā izlase aizvadīja 27 spēles, kurās guva 16 uzvaras un piedzīvoja 11 neveiksmes.