Jau ziņots, ka Anglijas premjerlīgas klubs Kārdifas "City" janvārī par kluba rekordsummu 15 miljoniem mārciņu (17 miljoniem eiro) iegādājās Francijas vienības "Nantes" 28 gadus veco uzbrucēju Salu. Savukārt 21. janvārī viņš ar mazu "Piper PA-46 Malibu" lidmašīnu devās no Nantes uz Kārdifu, tomēr tā pazuda no radariem aptuveni 20 kilometrus no Gērnsijas salas.

Svētdien Lamanša dzelmē tika atrasta pazudusī Salas un pilota Deiva Ibotsona lidmašīna, bet pirmdien tajā atrastas vienas personas mirstīgās atliekas, kas ceturtdien formāli tika identificētas kā Salam piederošas.

Lidmašīnas vraks atrodas 67,7 metru dziļumā.

Sākotnēji pēc vairāku dienu meklēšanas, kas noslēdzās bez rezultātiem, varasiestādes lidmašīnas meklēšanu pārtrauca, taču pēcāk tā tika turpināta mazākā mērogā, iesaistot privātus līdzekļus.

Lai arī abi lidmašīnā esošie cilvēki bija bezvēsts pazuduši, viņi tika uzskatīti par mirušiem.

Sala Francijā spēlēja jau kopš 2012.gada, bet šosezon "Nantes" sastāvā viņš 21 spēlē kopumā iesita 13 vārtus, būdams vienības līderis.