Latvijas sieviešu florbola izlase ar graujošu uzvaru sāk PČ kvalifikācijas turnīru

Latvijas komanda ar rezultātu 6:1 (3:0, 3:1, 0:0) sagrāva Ungāriju.

Visi vārti šajā mačā tika gūti pirmajās divās trešdaļās, tomēr Latvijas komanda spēlēja ļoti pārliecinoši. Uzvarētājām ar diviem vārtiem izcēlās Līga Vancāne, kamēr vienus vārtus un vienu piespēli pievienoja Paula Metāla un Evelīna Garbare.

Mačs sāksies plkst.19 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot Starptautiskās Florbola federācijas "YouTube" kanālam.

Sestdien latvietes tiksies ar Nīderlandi, bet svētdien - ar turnīra saimnieci Slovākiju.

Finālturnīram automātiski kvalificēsies tās valstsvienības, kuras izcīnīs pirmās divas vietas, tomēr arī trešās vietas ieguvējām ir iespēja iegūt ceļazīmi uz finālturnīru Šveicē, jo viņu izcīnītie punkti un vārtu attiecība tiks salīdzināta ar triju pārējo Eiropas komandu apakšgrupu izlasēm, kuras ierindosies trešajā pozīcijā.

Tādā veidā biļetes uz Neišateli iegūs divas komandas, bet kopumā Eiropu tur pārstāvēs desmit izlases kā arī mājinieces šveicietes. No Ziemeļamerikas kontinenta finālturnīram varēs kvalificēties viena komanda, bet no Āzijas un Okeānijas - četras.

Latvijas sieviešu izlases galvenās konkurentes Trenčīnā būs mājinieces slovākietes. Starptautiskās Florbola federācijas rangā šobrīd augstāk ir Latvijas valstsvienība, kas ieņem piekto vietu, bet strauji progresējošā Slovākijas izlase min latvietēm uz papēžiem un jau ieņem sesto pozīciju.

2015.gada pasaules čempionātā Tamperē Latvijas izlase smagā cīņā pēcspēles metienos ar 4:3 pārspēja slovākietes, galarezultātā ieņemot augsto piekto vietu. Pirms diviem gadiem, kad pasaules čempionāts notika Bratislavā, mačā par piekto vietu latvietes bija spiestas atzīt Slovākijas izlases pārākumu, piekāpjoties ar 4:6.

Ar Nīderlandes izlasi florbola laukumā latvietes līdz šim nav tikušās, bet ar ungārietēm nūjas tika krustotas arī iepriekšējā kvalifikācijas turnīrā pirms diviem gadiem Madridē, kur mūsu valstsvienība bija pārāka ar 10:1.

Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs komandas sastāvā iekļāvis 20 spēlētājas - divas vārtsardzes, piecas aizsardzības spēlētājas un 13 uzbrucējas. Vislielākā pārstāvniecība ir no valsts vienpadsmitkārtējās čempionvienības Kocēnu "Rubenes" - piecas florbolistes. Četras spēlētājas ir no "Ķekavas", pa divām - no vicečempioņu komandas Rīgas NND un bronzas medaļnieču vienības "Ķekavas Bulldogs", bet viena - no Cēsu "Lekringa".

Šajā izlases modelī ir ievērojams tā dēvēto leģionāru īpatsvars - ārzemju klubos spēlē sešas florbolistes. Elizabete Pavlovska un Anna Ankudinova florbola prasmes kaldina Somijā, Līga Garklāva spēlē Norvēģijā, Evelīna Garbare pārstāv Šveices komandu, Liene Krauja strādā Nīderlandē, bet Lauma Višņevska - Zviedrijā.

Latvijas sieviešu florbola izlase piedalījusies visos 11 pasaules čempionātos, labāko rezultātu sasniedzot 2007.gadā, kad izdevās iekļūt pusfinālā un izcīnīt ceturto vietu.

Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā:

vārtsardzes - Lauma Višņevska ("Stromsbro IF", Zviedrija), Kristīne Kirilova ("Ķekava");

aizsardzes - Madara Adamane, Laura Gaugere (abas - "Rubene"), Kristiāna Grāvīte ("Ķekavas Bulldogs"), Elizabete Pavlovska (Oulu "Rankat Ankat", Somija), Liene Krauja ("HSK Agents", Nīderlande);

uzbrucējas - Inga Ametere, Māra Stapkēviča (abas - Rīgas NND), Elīza Elizabete Bērziņa, Klinta Mārtiņjēkaba, Paula Metāla (visas - "Ķekava"), Līga Vancāne ("Ķekavas Bulldogs"), Džeina Eglīte ("Lekrings"), Lība Daija Mikova, Paula Matisone, Simona Grāpēna (visas - "Rubene"), Evelīna Garbare (Bernes-Burgdorfas "Wizards", Šveice), Līga Garklāva ("Grei", Norvēģija), Anna Ankudinova ("Rankat Ankat", Somija).