Starptautiskie futbola transfēri pērn pārsniedza septiņus miljardus ASV dolāru

Pērn futbolistu tirgū tika iztērēti 7,03 miljardi ASV dolāru (6,16 miljardi eiro), kas bija par 10,3% vairāk nekā 2017.gadā.

Publicētajā atskaitē iekļautas 16 533 pārejas, kurās piedalījās 14 186 futbolisti no 175 valstīm. Transfēru skaits, salīdzinot ar 2017.gadu, pieaudzis par 5,6%.

No 849 klubiem 31 iztērēja 56,3% no kopējās transfēru summas, katram tirgū atstājot vismaz 50 miljonus dolāru. Lielākā daļa no naudas tika tērēta Eiropā, kur tika iztērēti 78,2% no septiņiem miljardiem.

Visnegatīvākā bilance bija Anglijas premjerlīgai, kas zaudēja 1,05 miljardus dolāru (0,92 miljardus eiro). Savukārt vislielākā peļņa bija Francijas augstākajai līgai, kuras komandas nopelnīja 467,2 miljonus dolāru (409,5 miljonus eiro).