Kārdifas "City" kapteinis: "Pēc Salas pazušanas daži no futbolistiem baidās lidot"

Kārdifas "City" aizpagājušajā nedēļā par kluba rekordsummu 15 miljoniem mārciņu (17 miljoniem eiro) iegādājās Francijas vienības "Nantes" 28 gadus veco uzbrucēju Salu. Pagājušās nedēļas pirmdienas vakarā viņš ar mazu "Piper PA-46 Malibu" lidmašīnu devās no Nantes uz Kārdifu, tomēr tā pazuda no radariem aptuveni 20 kilometrus no Gērnsijas salas.

Anglijas premjerlīgas kluba Kārdifas "City" kapteinis Sols Bamba atklāja, ka pēc Emiliano Salas pazušanas daži no komandas biedriem baidās lidot. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Turpmākajās dienās tika veikta apjomīga lidmašīnas meklēšana, taču tā bija bez rezultātiem, bet ceturtdien Gērnsijas varasiestādes pārtrauca viņa meklēšanu, kas tagad tiek veikta mazā mērogā par privātiem ziedojumiem.

Kārdifas "City" otrdien aizvadīja pirmo maču pēc Salas pazušanas, premjerlīgas spēlē ar 1:2 piekāpjoties Londonas "Arsenal".

"Šī ir smaga situācija, liela traģēdija, kas ietekmējusi mūs visus - puišus, pilsētu un klubu. Mums vajadzēja palīdzību. Pārvietojamies ar lidmašīnu, un daži no futbolistiem domāja, ka vairs negrib tajā kāpt iekšā. Tik nopietni tas bija," "BBC Sport" Velsas nodaļas reportierim teica Bamba.

Kārdifas "City" kapteinim arī bija loma Salas nolīgšanā.

"Bijām pazīstami ar Emiliano. Viņš bija ieradies klubā, apmeklēdams stadionu un treniņu bāzi, kā arī sasveicinoties ar puišiem. Tāpēc viņš jau bija daļa no mums. Viņš man jautāja par klubu, atmosfēru ģērbtuvē, vadību un to, kā varēs iejusties komandā. Tāpat viņš jautāja par pilsētu, par kuru stāstīju tikai labas lietas. Viņš nevarēja sagaidīt, kad būs šeit," atklāja Bamba.

Lai arī abi lidmašīnā esošie cilvēki ir bezvēsts pazuduši, viņi tiek uzskatīti par mirušiem.

Sala Francijā spēlēja jau kopš 2012.gada, bet šosezon "Nantes" sastāvā viņš 21 spēlē kopumā iesita 13 vārtus, būdams vienības līderis.