Jaunas tendences ekoloģisko apģērbu jomā? Tas ir iespējams! RESERVED piedāvā augstākās klases 2020. gada pavasara-vasaras kolekciju, kas izgatavota no otrreiz pārstrādātiem un bioloģiskiem materiāliem.

RESERVED neaprobežojas tikai ar jaunākajām tendencēm no starptautiskajām modes skatēm, bet arī izstrādā metodes, kā ekoloģiski ražot apģērbu un aksesuārus. Tas tiek darīts ar inovatīviem tehnoloģiskajiem risinājumiem, tostarp izmantojot patērētāju atkritumus (piemēram, plastmasas pudeles) un slēgtu ražošanas ciklu, samazinot ūdens un elektroenerģijas patēriņu, kā arī siltumnīcas efekta gāzu emisiju. Tieši tādēļ jaunākajā kolekcijā tiek izmantota gan bioloģiska, gan otrreiz pārstrādāta kokvilna, kā arī pārstrādāts poliesters, Lenzing™ EcoVero™ ekoloģiskā viskoze no eikalipta, dižskābarža un egles, Lyocell-Tencel™ ādas materiāls un Eastman Naia™ no koksnes celulozes (hipoalerģiska un maiga uz ādas).

Apģērbs ir viegls (gan formas, gan piegriezuma ziņā). Joyful #EcoAware kolekcija izmanto modernu zaļo (piparmētru un laima) un purpursarkano toņu paleti, kā arī balto un ādas toni imitējošo smilškrāsu. Vienoto krāsu shēmu papildina divi smalki ziedu raksti uz pelēka fona un abstraktas līnijas, kas imitē dabu. Caurspīdīgs mētelis, moderna kreklkleita, pamanāms T-krekls ar īsu, bet atklātu uzrakstu I am real, kangaroo jaka un sieviešu uzvalks lieliski pierāda, ka modes tendences var būt videi draudzīgākas.

RESERVED Joyful #EcoAware kolekcijas 2020. gada pavasara-vasaras kampaņā piedalās Naomi Čin Vinga. Modele no Trinidādas un Tobago jau vairākus gadus ar spožiem panākumiem uzstājas modes skatēs Parīzē un Ņujorkā, un viņas darbu portfelī atrodamas fotosesijas ietekmīgākajos modes žurnālos. Viņa ir kļuvusi par vēstnieci jaunajai kolekcijai, kas izveidota, izmantojot ekoloģiskus materiālus un tehnoloģijas.

RESERVED Joyful #EcoAware kolekcija ir daļa no RESERVED EKOLOĢISKĀS PIEEJAS stratēģijas, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību. Pirmie soļi jau sperti, izstrādājot ekoloģiskā marķējuma līniju, kā arī pagājušā gada augstākās klases ilgtspējīgo kolekciju.

Šogad zīmols īstenos “Mūsu cilvēki mūsu planētai” programmu, kuras mērķis ir risināt ekoloģiskas elektroenerģijas ģenerēšanas problēmu un īstenot drošu ūdens sistēmas pārvaldību, lai turpmāko gadu laikā 30% rūpnīcu Dienvidāzijā strādātu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Trīs gadu laikā šo plānu ieviesīs 100% džinsa rūpnīcu, savukārt līdz 2025. gadam puse visa apģērba, uz kura redzams poļu zīmola nosaukums, būs ražota saskaņā ar EKOLOĢISKĀS PIEEJAS noteikumiem. Izmantojot “Mūsu cilvēki mūsu planētai” programmu, RESERVED samazinās savu ogļskābās gāzes pēdas nospiedumu par 15%.

Uzņēmums jau labu laiku apmāca dizainerus par ilgtspējīga dizaina jautājumiem, turklāt ir izveidots arī Korporatīvās sociālās atbildības departaments un tiešsaistes veikalos pasūtītās preces tiek piegādātas otrreiz pārstrādātās kartona kastēs, kuras pēc izmantošanas var atkārtoti likt lietā un pārstrādāt.

Joyful #EcoAware kolekcijas apģērbi pieejami zīmola veikalos un www.reserved.com.

