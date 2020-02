Soli pa solim: kā izmasēt noslīdējušu sejas ovālu un samazināt dubultzodu

Lai nostiprinātu sejas ovālu mājas apstākļos, iesaku darboties trīs virzienos vienlaikus: sejas kopšana (ar kosmētiskajiem līdzekļiem, kas nodrošina ādas tvirtumu un šūnu atjaunošanos), sejas vingrošana un pašmasāža.

Sejas pašmasāža nostiprina muskuļus, tādējādi nostiprinot sejas ovālu, uzlabo mikrocirkulāciju, apgādā ādu ar skābekli, uzlabo ādas mitrināšanu un barošanu. Pašmasāžu var veikt gan ar rokām, gan ņemt talkā dažādus palīglīdzekļus: masāžas vakuumbankas sejai vai masāžas rullīšus. Veic sejas pašmasāžu katru dienu, un ātri redzēsi rezultātu. Apvieno sejas krēma uzklāšanu ar pašmasāžas kustībām.

Dari tā: novieto labās rokas īkšķi zem žokļa kaula, un ar ļoti spēcīgu spiedienu veic glaudošu kustību virzienā no zoda uz labās auss ļipiņu. To pašu veic ar kreisās rokas īkšķi virzienā no zoda uz kreisās auss ļipiņu. Atkārto abās pusēs 10 reizes.

Novieto labās rokas plaukstu uz zoda un virzies uz kreisās auss pusi pa žokļa līniju. Neatraujot plaukstu, virzies no auss ļipiņas pa kakla sānu uz leju. Atkārto kustību 10 reizes. To pašu veic sejas otrā pusē, izmantojot kreisās rokas plaukstu. Šai kustībai jābūt gludai un maigai, lai uz ādas neveidojas krokas.

Abas minētās kustības ne tikai palīdzēs nostiprināt sejas ovālu, bet arī samazinās dubultzodu.

Saistītās ziņas Soli pa solim. Liftinga grima pamats dāmām labākajos gados Liftinga grims. Kā piepacelt sejas ovālu Kad sejas ovāls zaudē stingrumu... Dermatoloģes skaidrojums, kas ir sejas liftings