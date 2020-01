Kā no drēbēm izmazgāt šokolādi?

Noņem lielumu ar nazi

Ja uz drēbēm uzkritis šokolādes saldējums vai pudiņš, tad vispirms ar neasu sviesta nazi vai karoti noņem lieko. Neizmanto asu nazi un dari to saudzīgi, nenodarot skādi audumam. Neizmanto papīra salveti vai dvieli, jo tā tikai iesmērēsi šokolādi vēl vairāk. Papīra dvielis noderēs, ja uz apģērba izlijusi karstā šokolāde vai šokolādes dzēriens, tad liekais šķidrums sasūksies salvetē, neļaujot traipam izplesties.

Palīdzēs auksts ūdens

Lai gan automātiski gribas liet ūdeni uz traipa, tas nav labākais variants, kā tīrīt šokolādes traipus. Šādi traipi jāmazgā no apģērba iekšpuses – izgriez to uz otru pusi un skalu ar tekošu aukstu ūdeni. Tādā veidā šokolāde “atdalīsies” no apģērba un tajā neieēdīsies. Neizmanto siltu vai karstu ūdeni, kas liks šokolādei kust, un traips paliks noturīgāks.

Ņem talkā šķidro veļas mazgāšanas līdzekli

Pēc skalošanas uz traipa uzklājiet šķidro veļas pulveri, var izmantot arī šķidrās trauku ziepes (bet ne tās, kas domātas trauku mazgājamām mašīnām). Ļaujiet iedarboties piecas minūtes, pēc tam iemērciet aukstā ūdenī uz 15 minūtēm. Ja traips ir jau ieēdies, tad aukstā ūdenī iemērciet uz vismaz pusstundu. Pēc mērcēšanas mēģiniet ar rokām paburzīt nosmērēto vietu, lai palīdzētu auduma šķiedrām atbrīvoties no netīrumiem. Noskalojiet.

Mazgā!

Ja traips nepadodas, uz tā uzklājiet traipu tīrīšanas līdzekli, pārliecinoties, ka tas uzklāts uz abām traipu pusēm. Pēc tam mazgā apģērbu veļas mašīnā kā parasti. Pirms mest apģērbu žāvētājā vai gludināt to, pārliecinies, ka traips ir pilnībā izzudis, jo karstums to padarīs vēl grūtāk mazgājamu. Vislabāk šādas drēbes žāvēt dabiski, lai pārliecinātos, ka visas traipu pēdas ir noņemtas.

Ja nekas nepalīdz...

Iespējams, ka negribēsi riskēt pats, tīrot malku zīda, viskozes vai vilnas apģērbu. Tādā gadījumā savu rūpi uztici ķīmiskajai tīrītavai. Un vienmēr izlasi apģērba kopšanas etiķetes, pirms mēģini noņemt jebkāda veida traipus.

