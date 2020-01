Bijušo "Mis Visums" nosauc par pārāk resnu, lai viņa izmantotu "Instagram"

Modele, kura 2017.gadā uzvarēja Austrālijas konkursā "Mis Visums" kļuvusi par huligānisma upuri. Meitene dalījās ar fotogrāfiju no atvaļinājuma, taču pēc tam sekoja nepatīkami komentāri. Viens no sievietes sekotājiem Olīvijai rakstīja, ka viņa ir pārāk resna, lai lietotu "Instagram". Sievietei vispār būtu jāpārtrauc fotografēties, jo no viņas fotogrāfijām kļūst neērti. Modele par izlasīto bija šokēta un atzina, ka šādu komentāru dēļ viņa ciešot no ēšanas traucējumiem.

"Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es 6 gadu garumā cietu no ēšanas traucējumiem. Ko izjūt sievietes, kuru izmērs ir lielāks par manējo? Tas ir pretīgi un apkaunojoši. Man trūkst vārdu, lai komentētu notikušo," stāsta Olīvija Millija Rodžersa.

Par laimi vairākums tomēr sievieti atbalsta, sakot, ka tas, ko uzrakstījusi šī persona, drīzāk raksturojot viņu pašu, nevis modeli. Pēcāk modele, kura pēc izglītības ir patologs, publicēja video, kurā viņa tajā pašā peldkostīmā izklaidējas Ērgļa līča krastā Austrālijas rietumos. Olīvija pateicās par atbalstu, atzīmējot, ka uz katru ienaidnieku ir simtiem cilvēku, kas veltīs labus vārdus.

Modeli tiešām bija lielas veselības problēmas, kad viņa piedalījās skaistumkonkursā. Viņa bieži krita izsalkuma ģīboņos, bet meitenes svars samazinājās līdz 49 kilogramiem. Pēc uzvaras konkursā Olīvija atgriezās pie veselīga uztura un tika galā ar nomācošo slimību.

