Par to krievu slavenība pavēstījusi savā “Instagram” kontā. “Meitenes! Ja vismaz 200 cilvēku no jums atzīsies, ka jūsu krūtīs ir implanti, es ielikšu postu,” pirmā no attēliem raksta Kudrjavceva.

“Narkoze vēl nav izgājusi. Iespējams rīt nožēlošu savu atklātību, bet ja mans ieraksts pasargās vismaz dažas meitenes no implantu ievietošanas, tātad tas nebūs velti.”

Kā vēsta sievietes “Instagram” ieraksts, pirms 15 gadiem viņa Sanktpēterburgā ievietojusi krūšu implantus. Sertifikātā bijis rakstīts, ka tiem ir mūža garantija, bet ārsts sacījis, ka “tiem pāri var braukt ar tanku”.

“Toreiz nebija nekādas informācijas un mēs bijām izmēģinājuma trusīši. Katru gadu veicu pārbaudi. Nosūtīja uz magnētisko rezonansi. Verdikts – kresais implants ir plīsis. Implanta izņemšanas ārkārtas operācija,” raksta zvaigzne.

“Ļoti agresīva operācija, ļoti. Meitenes - šis ieraksts ir jums, man ir daudz informācijas. Jums izlemt, bet ja nu kāds sadzird,” nobeigumā saka Ļera.