Skaista gaidībās. Kuras kosmētiskās procedūras drīkst un ko nedrīkst topošā māmiņa

Svarīgi atcerēties – lai kādas procedūras topošā māmiņa izvēlētos, tām jārada patīkamas fiziskas un emocionālas sajūtas. Šajā laikā atsakies no visa, kas rada sāpes vai stresu!

To piedzīvosi ne tikai tu, bet arī mazulis. Izvēlies to, kas ir patīkami, tiek darīts ar maigumu un mīlestību pret tavu ķermeni; ja tā nenotiek, nekautrējies no procedūras atteikties.



Lasi tālāk un uzzini, kādi skaistuma rituāli grūtniecēm ir vēlami, bet kuri ne - un kāpēc: