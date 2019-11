FOTO: dāmas žilbina uz sarkanā paklāja "American Music Awards" balvu pasniegšanā

Teilore Svifta nu ir godalgotākā māksliniece "American Music Awards" vēsturē. Kopā viņai tagad ir jau 29 balvas.

Teilore Svifta saņem balvu kā desmitgades labākā māksliniece. (Foto: AP/Scanpix)

Svifta tika pie balvas kā gada labākā māksliniece, labākā popa/roka māksliniece, labākā mūziķe "adult contemporary" žanrā, ieguva atzinību par labāko mūzikas video - dziesmai "You Need To Calm Down" -, viņas kontā gada labākais albums - "Lover", kā arī Teilore tika pie īpašās balvas kā desmitgades labākā māksliniece.

Par gada labāko jauno mākslinieci atzīta tika Bilija Eiliša, kas bija pagodināta ar sešām nominācijām. Bet labākās popa vai roka dziesmas gods tika Helsijas izpildītajai "Without Me".

Protams, dāmas un arī kungi krietnu laiku pirms ceremonijas pavadīja, gozējoties uz "American Music Awards" sarkanā paklāja, pozējot fotogrāfiem un atrādot savu gaumi un stila izjūtu. Un, kā jau ierasts, netrūka ne krāsu un spožuma, ne izaicinošu dekoltē.