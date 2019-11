Noderīgi padomi, kā izvairīties no spontāniem, nevajadzīgiem pirkumiem

Cilvēkiem ar vājāku gribu nereti ir grūti pretoties šķietami izdevīgam piedāvājumam, turklāt veikalos izsmidzinātās smaržas un atskaņotā mūzika vairumā gadījumu ir izvēlēta īpaši – tāda, kas iedarbojas uz pircēja zemapziņu, lai tā mudinātu savu īpašnieku ķert un grābt, daudz neiedziļinoties. Rezultātā – makā tiek iecirsts ne viens vien robs un mājās krājas nevajadzīgu lietu kaudzes.

30 dienu princips

Tas vairāk attiecināms uz lielākiem pirkumiem, piemēram, uz sadzīves tehniku, jaunāku modeļu elektronikas precēm, pat mēbelēm.

Ja pēkšņi sāk šķist, ka tieši šis izreklamētais priekšmets noteikti ir vajadzīgs, jo tikai tas darīs laimīgu, tad der paņemt papīra lapu un uzrakstīt, kurā datumā šī vēlme pirmoreiz ienāca prātā. Pēc tam dzelžaini jāievēro 30 dienu princips, proti, jānogaida mēnesis un jāvēro savas izjūtas. Ja vēlme nepazūd un gribēšana iegādāties šo priekšmetu ir tikpat liela kā pirms trīsdesmit dienām, tad var mierīgu prātu to iegādāties un par to priecāties.

Šā principa pētnieku pieredze gan liecina, ka apmēram trīs ceturtdaļas vēlmju mēneša laikā kļūst mazsvarīgas, un tas nozīmē, ka šie pirkumi, ja būtu nopirkti spontāni un uzreiz, patiesībā izrādītos lieki, un nauda būtu iztērēta bez vajadzības.

10 minūšu princips

Tas ir piemērots mazākiem pirkumiem un darbojas līdzīgi kā 30 dienu princips, tikai daudz īsākā laika nogrieznī. It īpaši noder, bezmērķīgi staigājot pa apģērbu, apavu, bižutērijas, interjera un kosmētikas veikaliem. Reizēs, kad acīs iekrīt kaut kas neparedzēts un rodas vēlme to nopirkt bez īsta pamatojuma, nesteidzies uzreiz pie kases, bet pastaigā vēl vismaz 10 minūtes un paskaties citas preces. Bieži vien pēc šādas pauzes nāk apjausma, ka šī lieta vai nu tomēr nav vajadzīga, vai nemaz tik ļoti nepatīk, kā pirmajā mirklī bija licies, un tad no veikala var iziet ar mierīgu prātu.