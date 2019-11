Hercogienei Meganai tiesā nākas taisnoties par it kā milzu tēriņiem bērna svētkiem

14 Foto Hercogiene Megana iziet sabiedrībā „saderināšanās kleitā” un ar stilīgu somiņu +10 Skatīties vairāk

Megana Mārkla šobrīd tiesas ceļā atspēko vairāku bulvārpreses izdevumu izplatītās baumas, kas saistītas ar Ņujorkā notikušajiem bērna pūriņa svētkiem, viņas attiecībām ar tēvu un ģimenes mājas renovācijas darbiem Vindzorā.

Princis Harijs un Saseksas hercogiene Megana. (Foto: ALPR/AdMedia/SIPA)

Princis Harijs un Saseksas hercogiene Megana ieguldījuši daudz laika, mīlestības un naudas savas “ģimenes ligzdiņas” Frogmoras kotedžas labiekārtošanas darbos. Viņi savu Vindzoras īpašumu pārvērtuši brīnišķīgā ģimenes mājā, kur augt viņu sešus mēnešus vecajam dēlam Ārčijam. Lai gan pie mājas ir iekopts ainavu dārzs, īpašumā ierīkots videi draudzīgas enerģijas ražošanas centrs un ēkā ir pēc pasūtījuma iekārtota virtuve, Londonas Augstākajai tiesai iesniegtajos dokumentos norādīts, ka mājā nav iepriekš nepatiesi izziņotās vara vannas 6500 ASV dolāru vērtībā un ultra modernas jogas studijas. Dokumentos apliecināts, ka īpašumā nav arī oranžērijas un tenisa korta, kā arī jaunā ģimene nav iztērējusi 650 000 ASV dolāru par ēkas skaņas izolēšanu, lai nedzirdētu virs Vindzoras zemu lidojošās lidmašīnas.

Saskaņā ar Meganas advokāta iesniegtajiem dokumentiem lietā pret izdevniecību “Associated Newspapers” (“Daily Mail un “Msail on Sunday” īpašniekiem) – Frogmoras kotedžā nav arī “viesu spārna”, kas iekārots speciāli Meganas mātei Dorijai Reglendai.

11. novembrī uzsāktajā prāvā Meganas advokāts vaino “Mail on Sunday” un tā mātes uzņēmumu “nepatiesu” stāstu publicēšanā, šādi cenšoties viņa klienti parādīt “negatīvā gaismā”.

Saseksas hercogiene Megana. (Foto: Vida Press)

Hercogienes pārstāvis ne tikai noliedz augšminēto preses izdevumu melīgo informāciju par Frogmoras kotedžas labiekārtošanas darbiem, bet arī vaino laikraksta lēmumu publiskot citātus no Meganas privātās vēstules tēvam Tomasam Mārklam (75).

Jaunā māmiņa (38), kura nesen Frogmoras kotedžā ciemos uzņēmusi Hilariju Klintoni, apgalvo, ka vēstule publicēta bez viņas ziņas, turklāt tā rūpīgi rediģēta, lai tīšuprāt aplami atspoguļotu viņas attiecības ar tēvu. Publicētajos vēstules fragmentos trūkstot vismaz puse no tās patiesā satura, – teikts tiesai iesniegtajos dokumentos.

“Izlaistajās daļās redzams, ka prasītāja rūpējas par savu tēvu un pārējiem, kā arī raizējas, ka Lielbritānijas tabloīdi izmanto viņas tēvu.”

Tiesas dokumentos atspēkots apgalvojums, ka Megana nav interesējusies par tēva veselību un nav mēģinājusi viņam palīdzēt ne medicīniski, ne finansiāli. Dokumentos norādīts, ka “Megana jau sen rūpējas par tēva labklājību un cenšas rast risinājumus visām ar viņa veselību saistītajām problēmām.”

Princis Harijs un Saseksas hercogiene Megana. (Foto: Kirsty Wigglesworth-AP/Rota supp/ Vida Press)

Noliegts, ka Meganas tēvs būtu meitai zvanījis pirms kāzām, lai pateiktu, ka nevarēs ierasties. Tieši pretēji, Megana esot sazinājusies ar tēvu, lai “viņu aizstāvētu, kā arī nodrošinātu visu, lai viņš varētu ierasties”. Hercogiene arīdzan neesot “ignorējusi tēvu” vai sastrīdējusies par viņa lēmumu tomēr neierasties.

Noliegtas arī runas par to, ka Megana neesot uzaicinājusi savu mammu Doriju Reglendu uz bērna pūriņa svētkiem, ko atzīmēja Ņujorkā šā gada aprīlī. Šīs baumas advokāts nosaucis par “nepatiesām un aizvainojošām” hercogienei.

“Prasītājas māte, protams, bija ielūgta,” apliecina advokāts. “Prasītāja arīdzan piedāvāja nopirkt viņai avio biļetes. Taču māte nevarēja ierasties darba saistību dēļ.”

Par “nepatiesām un aizvainojošām” nosauktas runas par to, ka viesi, kuru skaitā bija Amala Klūnija, Geila Kinga un dizainere Miša Nonū, izvēlēti no nebijuša un pavisam jauna slavenību draugu loka.

“Bērna pūriņa svētkus (kas izmaksāja pavisam mazu daļu no preses materiālā aplami nosauktajiem 300 000 dolāru) rīkoja un vadīja viena no viņas labākajām universitātes laika draudzenēm,” norādīts tiesas dokumentos. “15 viesi, kas apmeklēja svētkus, bija tuvi draugi, ar dažiem no kuriem draudzība ilgst vairāk nekā 20 gadu.”