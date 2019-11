Superuzturs uz ādas - jeb kas ir šobrīd populārā kosmētika ar probiotikām

Mūsu āda ir vesela, kad uz tās mītošās baktērijas – cilvēka organismam labvēlīgās un nelabvēlīgās – ir līdzsvarā un dara to, kas paredzēts: apgādā ādu ar vitamīniem, antioksidantiem un stiprina tās aizsargbarjeru. Taču kā nepareiza ādas kopšana, tā stress un ārējās vides ietekme var izjaukt trauslo ādas mikrobiomu. Sekas – paaugstināts ādas jutīgums, kas provocē iekaisumus un autoimūnās reakcijas. Kosmētika ar probiotikām atjauno šā mikrobioma līdzsvaru, palīdzot stiprināt ādas aizsargbarjeru.

Dzīvās baktērijas ārīgai lietošanai

Tatjana Ļiņova skaidro, ka ādas mikrobioma uzlabošanai, līdzīgi kā atjaunojot mikrofloras līdzsvaru gremošanas traktā, visbiežāk izmanto novājinātas dzīvas baktērijas (Lactobacillus, Bifidobacterium) vai arī baktēriju fermentus, kas tiek kultivēti laboratorijā. Tiem piemīt spēja izstrādāt ar ādu saderīgas aktīvās vielas – antioksidantus, vitamīnus, minerālvielas –, kuras baro ādas mikrofloru un lieliski tiek galā ar iekaisumiem.

Probiotikas satur arī pienskābi, kas piedalās hialuronskābes sintēzē. Īpaši efektīva ādas aizsargbarjeras atjaunošanā ir prebiotiku un probiotiku kombinācija. Prebiotikas ir kā ēdiens mūsu labajām baktērijām (probiotikām), lai tās iegūtu papildu barības vielas un vēl efektīvāk veiktu savas funkcijas.

Inovācija kosmētikā

Probiotiku izmantošana ir samērā jauna tendence kosmētikas industrijā, un to efektivitāte tiek to uztverta kā inovācija. Līdzekļus ar šīm baktērijām plaši lieto jutīgas, alerģiskas ādas, kā arī dermatītu, rozācijas un pat aknes ārstēšanā. Jau pieminētajai Lactobacillus ģints baktērijai piemīt arī spēja līdzsvarot ādas pH līmeni, tāpēc to izmanto ādas attīrīšanai paredzētos produktos, lai neradītu lieku karinājumu.

Probiotikas ir lieliski piemērotas ādas novecošanas problēmu risināšanai, jo nodrošina ātrāku un efektīvāku šūnu atjaunošanos. To sastāvā esošie antioksidantu enzīmi palīdz cīņā ar brīvajiem radikāļiem, bet specifisko lipīdu izstrāde nostiprina aizsargbarjeru, pasargājot no ārējas vides temperatūras svārstībām. Jāņem vērā, ka augstākā efektivitāte ir tiem kosmētikas līdzekļiem, kurus noturam uz sejas ādas visilgāk, tātad serumiem un krēmiem.

Tatjana Ļiņova uzver, ka probiotiku izmantošanai ir ļoti liela loma ne tikai ādas kopšanā, bet arī ārstēšanā. “Šobrīd tiek veikti vairāki plaši starptautiski pētījumi, kuri izvērtē dažādu veidu Lactobacillus ģints baktēriju spēju normalizēt ādas mikrofloru un mazināt ādas iekaisumu, piemēram, atopiskā dermatīta un rozācijas gadījumā. Jau ir pieejami dati par probiotikas saturošu kosmētikas līdzekļu efektivitāti, kad jādziedē apdegumu rētas un ultravioleto staru radīti ādas bojājumi vai ir pazemināta ādas imunitāte,” skaidro ārste.

Efektīvākās probiotikas un to fermenti, kurus meklēt serumos un krēmos, pēc dr. Tatjanas Ļiņovas ieteikuma, ir Acetobacter, Aspergillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Saccharomyces, Streptococcus thermophilus un Zygosaccharomyces.

Produkti ar probiotikām sastāvā

Elemis sejas attīrīšanas līdzeklis Superfood Facial Wash ar prebiotikām un probiotikām maigi attīra ādu, atjaunojot tās veselīgo starojumu. € 35 (50 ml).

Eisenberg mitrinošais krēms ar probiotikām Hydra Confort, pateicoties unikālai biotehnoloģisku un augu valsts sastāvdaļu kombinācijai, nodrošina optimālu ādas mitruma līmeni. € 149 (50 ml).

Madara seruma Infinity Drops formulas pamatā ir unikāls probiotiku ekstrakts, sēņu biopolimēri, provitamīns D un madaras auga polifenoli, kas novērš dehidratāciju, līdzsvaro ādas mikrobiomu un neitralizē oksidatīvo stresu, mazina jutīgumu un apsārtumu. € 74 (30 ml).

Lancȏme Advanced Youth acu krēms Activating Smoothing satur probiotiku un prebiotiku kombināciju, kas maigi kopj jutīgo acu zonu, mazina tumšos lokus un izlīdzina sīkās krunciņas. € 68 (15 ml).

La Roche­Posay ķermeņa un sejas krēms Lipikar Baume Ap+ ir piemērots ļoti jutīgai, atopiskai ādai. Probiotikas mazina iekaisumus un palīdz atjaunot ādas mitruma līmeni. € 24 (400 ml).

ESPA serums Active™ Advanced ProBiome stiprina ādas mikrofloru, pasargājot to gan no ārējās vides agresijas, gan no iekšējiem faktoriem, kas paātrina novecošanu. Rezultāts – pabarota, elastīga un starojoša āda. No € 99.

Cinq Mondes Pre + Pro biotiskā esence līdzsvaro ādas mikrofloru, stiprina tās aizsargbarjeru, mitrina un uzlabo turpmāk lietojamo kopšanas līdzekļu iedarbību. € 59,99 (100 ml).

