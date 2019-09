FOTO: Rīgas dāmas steidzas novērtēt jauno "Madaras" dekoratīvo kosmētiku

Viņa norādīja, ka jaunajā dekoratīvās kosmētikas līnijā ir tonālais krēms, izgaismotājs, acu un vaigu ēnas, uzacu pomāde, lūpu spīdums un korektors. Līnija radītā sadarbībā ar grima māksliniecēm Viktoriju Breikšu un Linu Veiszu (Lyn Weiscz). Visi produkti radīti no dabīgām un ētiski iegūtām izejvielām. To cenas ir no 19 līdz 33 eiro par vienību.

Antonišķe atzīmēja, ka līnija pirmo reizi tika prezentēta Parīzes modes nedēļā, 24.septembrī, kad pēc somu grima mākslinieces Dženijas Džensones (Jenny Jansson) iniciatīvas produkcija tika izmantota franču zīmola "Dawei" modes skatē. Jaunā produkcija ir pieejama iegādei "Madara Cosmetics" tiešsaistes veikalā un zīmola pārdošanas vietās visā pasaulē.

"Madara Cosmetics" koncerna apgrozījums pirmajā pusgadā bija 5,59 miljoni eiro, kas ir par 19,9% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, bet koncerna peļņa samazinājusies par 18,8% un bija 809 007 eiro.

Kompānijas lielākie īpašnieki ir Uldis Iltners (24,08%), Lote Tisenkopfa Iltnere (23,92%), Somijas "Transmeri Group Ab" (23,09%), Zane Tamane (7,61%) un Liene Drāzniece (6,83%). "Madara Cosmetics" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".