Kā izvēlēties piemērotāko matu fēnu?

Kam jāpievērš uzmanība, izraugoties fēnu

Jauda. Nevajadzētu uzskatīt – jo lielāka fēna jauda, jo labāka pati ierīce.

■ Līdz 1200 W – parasti paredzēti ceļojumam, kompakti gabarīti, viegls.

■ 1200–1600 W – paredzēti izmantošanai mājās.

■ Vairāk nekā 1600 W, līdz 2300 W – pārsvarā profesionāli modeļi.

Jauda bieži asociējas ar gaisa temperatūru, kuru fēns virza uz matiem, taču tas ir maldīgs uzskats: jauda atbild par ātrumu, ar kādu jau sasildītais gaiss izplūst no fēna.

Svarīgi zināt! Dažādiem matu tipiem nepieciešams dažāds gaisa plūsmas ātrums un dažādi temperatūras režīmi.

Piemēram, smalkiem un īsiem matiem neiesaka jaudīgu fēnu – pietiks ar 1200 W jaudu. Turklāt pārmēru spēcīgs fēns pārāk ātri izžāvēs matus un neļaus ieveidot tā, kā gribētos.

Ja mati ir gari un biezi, labāk izvēlēties fēnu ar jaudu 1600 W un izmantot termiskos aizsarglīdzekļus matu žāvēšanai un veidošanai, īpaši, ja fēns tiek izmantots bieži. Fēnus ar jaudu virs 2000 W regulāri izmantot matu veidošanai un žāvēšanai mājās neiesaka – tie paredzēti profesionāļu lietošanai.

Temperatūras režīms. Gaisa plūsmas temperatūra fēna sprauslas izejā var būt no 70 līdz 120 grādiem, taču grādos mērīt temperatūru nav visai ērti, tāpēc pieņemts to apzīmēt ar zemu, vidēju un karstu gaisa režīmu. Jo mati ir plānāki, smalkāki un retāki, jo saudzīgāks režīms to žāvēšanai jāizvēlas. Fēnos, kas paredzēti mājas lietošanai, šādi režīmi parasti ir trīs, bet profesionālajiem – seši. Fēnu, kuram temperatūras režīmu nav vispār, labāk neiegādāties.

Profesionāļu padoms – matus pieres un deniņu daļā žāvē pazeminātā režīmā, jo tur tie ir smalkāki, ar karstu gaisu tos var viegli sabojāt. Turklāt, lai nostiprinātu matu veidojumu, frizūra jāpārstaigā ar atvēsinātu gaisu.

Sildelementa materiāls. Profesionālajos gēnos biežāk ir infrasarkanā lampa, mājās lietojamos – spirāle. Skaties, lai spirāle būtu iestrādāta keramiskā elementā, tādējādi gaiss uzsildīsies vienmērīgi.



Jonizators rada negatīvus jonus, padarot matus paklausīgākus, un atbrīvo tos no statiskās elektrības. Tā klātbūtne fēnā ir pozitīva nianse.

Priekšroku dod šādam modelim

1. Fēns ar jaudu no 1600 līdz 1800 W. Mazāka jauda – ilgāk žāvē matus, lielāka – var tos sabojāt un sausināt galvas ādu.

2. Ņem vērā, ka jauda, ko radīs fēns, atšķirsies no norādītās uz iepakojuma par 8–13 %, jo Eiropas ražojumi paredzēti spriegumam 230 V, bet pie mums strāvas spriegums ir tikai 220 volti. Šie 10 volti arī samazina jaudu.

3. Noderīga ir aukstā gaisa funkcija, ar kuras palīdzību var fiksēt matu šķipsnas pēc ieveidošanas ar karsto gaisu.

4. Kvalitatīvs fēns būs smagāks, jo drošība atkarīga no dzinēja metāliskā tinuma biezuma, bet, jo vairāk metāla, jo smagāks fēns. Pārāk plāns tinums ātri sakusīs.

5. Ja fēns skan pārāk skaļi vai sēcoši, visdrīzāk tā dzinējs ir nekvalitatīvs. Labam fēnam skaņa būs vienmērīga.

6. Fēna korpusam jābūt izgatavotam no karstumizturīga, trieciendroša plastikāta.

7. Vadam vajadzētu būt 1,5–2 metrus garam un kustīgam stiprinājuma vietā pie pamatnes – tad ar fēnu būs ērti darboties.

Foto: Shutterstock

Fēnu veidi

■ Koncentrators – neliels fēns–pistole, ar noņemamu spraugu uzmavu. Tam ir vidēja vai liela jauda (1600–2200 W). Pats kompaktākais un lētākais veids, taču arī viskaitīgākais matiem, jo koncentrē karsto gaisu vienā punktā. Ja matus veido bieži, uzmavas platumam vajadzētu būt 70–90 mm, bet, ja vienkārši žāvē matus, tad 90–110 milimetriem.

■ Stailers – to pārdod komplektā ar uzmavu – suku. Komplektā var būt arī citas uzmavas – matu iztaisnošanai, apjoma piešķiršanai, loku veidošanai. Šim fēnam ir maza jauda, lai mati netiktu bojāti veidošanas laikā. Ar to jāprot rīkoties, un tas pa spēkam visbiežāk ir profesionālam frizierim.

■ Difuzors – modelis ar burvju pirkstiņiem. Visi solījumi palielināt matu apjomu pārsvarā ir reklāmas triks. Šis fēns noder vienīgi žāvēšanai, taču dara to saudzīgāk par citiem modeļiem (gaiss, izejot cauri daudzajām atverēm pirkstiņos, izkliedējas un novirzās tieši uz matu saknēm). Difuzors ir labākais variants smalkiem matiem, taču ne dabīgi cirtainajiem, jo tie ātri bojājas.