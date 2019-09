Kā pasargāt matus no krāsas izbalošanas?

Valkā galvassegu, lai piesegtu matus, jo tiešie saules stari bojā to keratīna saites, rada matu struktūras bojājumus un izbalina matu pigmentus. Ja ej saulē bez cepures, lieto saules līniju kopjošos līdzekļus matiem, to sastāvā ir filtri, kas aizsargā no kaitīgajiem saules ultravioletajiem stariem (UVS).

Izbalo arī krāsoti mati, jo tā daļa pigmentu, kas atrodas mata virspusē, ātri nomazgājas, lietojot agresīvu šampūnu, peldoties sālsūdenī, tie sairst, veidojot matus ar karstiem instrumentiem un uzturoties tiešā saulē bez karstuma/UVS aizsarglīdzekļa. Lai pielabotu matus, izmanto tonējošos līdzekļus: putas, šampūnu, balzamu vai tonējošo krāsu, kas piešķir vieglu toni un spīdumu.

Krāsotiem matiem nav ieteicams lietot šampūnus ar sulfātiem, tad krāsa ātrāk nomazgājas. Labākā izvēle ir kopjošie līdzekļi ar norādi – krāsotiem matiem.

