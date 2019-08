Patiesība vai mīts - krēmi ar SPF aizsardzību tiešām jālieto arī mākoņainās un lietainās dienās?

Mākoņi neaizkavē UV starojumu

Mākoņainās un lietainās dienās mēs reti iegūsim iedegumu, bet tas nenozīmē, ka šādi laikapstākļi bloķēs UV starojumu.

Patiesībā zinātnieki uzsver, ka mākoņi spēj bloķēt UV starojumu tikai 10-20% robežās. Līdz ar to viss atlikušais starojums nonāk līdz mums. Turklāt UV starojumam piemīt īpašība atstaroties no virsmām, kas nozīmē, ka tas var nonākt līdz mūsu ādai no ūdens, smiltīm, sniega u.c. virsmām, kā arī tas tiek cauri tādiem materiāliem kā stikls.

Pigmentācija

Pigmentācijas plankumi nu jau tiek uzskatīta par trešo populārāko ādas problēmu. Tie rodas no pārlieku lielas melanīna ražošanas organismā, savukārt ar melanīna ražošanu organisms parāda, ka tas sevi aizsargā pret UV starojumu. Ja āda netiek aizsargāta ar SPF saturošiem produktiem, tad pigmentācija var palielināties. Īpaši to var novērot nobriedušākai ādai.

Ādas novecošana

Ikviens vēlas saglabāt jauneklīgu izskatu, gludu un starojošu ādu. Ļaujot UV stariem darboties uz ādu, tiek negatīvi ietekmēts kolagēns, kas savukārt paātrina novecošanās procesus. Un ar sekām vienmēr ir grūtāk cīnīties, kā ar cēloņiem. Ja kaitējums jau ir nodarīts, tad pastāv produkti, kas satur ne tikai SPF, bet ir arī ar pretnovecošanas īpašībām.

Kā izvēlēties piemērotākos produktus? Jāatceras, ka labāk ir izmantot profesionālās kosmētikas produktus. Tie ir gan pārbaudīti, gan satur augstvērtīgākas vielas. Tāpat svarīgi ir atcerēties, ka UV stari iedalās UVA un UVB staros – aizsardzība ir nepieciešama pret abiem. Liels bonuss ir produktu dažādība atšķirīgām vajadzībām, piemēram, mitrinošs, barojošs, matējošs utt. SPF aizsargkrēms.

