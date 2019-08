Otrā dzīve džinsiem: "Stockmann" sāk novalkāto džinsu pieņemšanu otrreizējai pārstrādei

Par jaunu apģērbu izveidi no iegūtajiem materiāliem gādās projektā iesaistītā igauņu dizainere Reet Aus, kura jau gadiem savu tērpu radīšanā izmanto videi draudzīgus risinājumus: „Kā ilgtspējīga dizainere es jau gadiem ilgi uz modes industrijas atlikumiem esmu skatījusies kā uz izejmateriālu un meklējusi dažādus risinājumus saražotos materiālus izmantot tik ilgi, cik vien iespējams.

Ir divas būtiskas iespējas: atkārtota izmantošana, padarot lietu vērtīgāku („upcycling”) un pārstrādāšana („recycling”),” saka dizainere Reet Aus. Viņa stāsta, ka sadarbība ir ilglaicīgas attīstības rezultāts, un, lai materiālus pēc patērēšanas atgrieztu apritē, nākamais solis tiek veikts kopīgi.

„Mūsu izmēģinājumi ar pārstrādātu pavedienu ir jau tik veiksmīgi, ka kolekcijā tagad līdzās „upcycled” produkti ir arī „recycled” adījumi. Ieviešot šo metodi, esam radījuši iespēju līdzās jauniem materiāliem paturēt apritē arī lietotu apģērbu.”

„Vidi saudzējoša un atbildīga patērēšana ir viena no vērtībām, par ko iestājamies un kurā iesaistām arī savus klientus – piemēram, šogad atteicāmies no mazajiem plastmasas maisiņiem pārtikas nodaļā, no sortimenta izņēmām vienreiz lietojamos plastikāta traukus, kā arī izveidojām bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes punktu.

Tāpēc šis sadarbības projekts ir vēl viens veids, kā varam parādīt, ka ar vienkāršām, ikdienā veicamām aktivitātēm varam kļūt videi draudzīgāki, šajā gadījumā pievēršoties būtiskai tekstila industrijas problēmai – milzīgajam izmesto apģērbu apjomam. To var risināt ne vien veicot ilgtspējīgas izvēles apģērba iegādes laikā, bet arī atbrīvojoties no novalkātajām drēbēm pārdomātā veidā,” teic universālveikala „Stockmann” direktore Dace Goldmane.

Tekstila industrijas radītais atkritumu apmērs ir arvien pieaugoša problēma, kam jāmeklē efektīvi risinājumi, jo ātrā mode sev līdzi nes ne vien zemas cenas, bet nereti arī zemu preču kvalitāti. Tajā pašā laikā ir pieauguši cilvēku ieņēmumi: apģērbs tiek pirkts biežāk, vilkts retāk, un lietas ātri nolietojas.

Tiek lēsts, ka pasaulē ik sekundi uz izgāztuvi aizved veselu kravas auto drēbju. Savukārt Eiropas Savienībā atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, lai pēcāk izmantotu kā izejmateriālu, savāc tikai aptuveni ceturto daļu lietoto apģērbu – pārējais savu dzīvi beidz izgāztuvēs vai dedzinātavās.

Ikviens savas novalkātās džinsu auduma drēbes var nodot, atstājot tās īpaši šim nolūkam izveidotā kastē, kas atrodas universālveikala „Stockmann” 3.stāva liftu zonā, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un tekstila atkritumu samazināšanā. Drēbes pārstrādei tiks pieņemtas līdz pat septembra beigām. Turpinot sadarbību ar igauņu dizaineri, septembrī universālveikalā „Stockmann” būs pieejama arī viņas apģērbu kolekcija „Reet Aus recylcled”, kas veidota no pārstrādātiem apģērbiem.