Hercogiene Ketrīna jaunāko dēlu saģērbusi 33 gadus vecā kostīmiņā

14 Foto Hercogienes Megana, Ketrīna un citi karaliskās ģimenes pārstāvji piedalās karalienes dzimšanas dienas parādē +10

Gadu un nepilnus divus mēnešus vecais princis Luiss šogad pirmo reizi māja ar rociņu savas vecvecmāmiņas karalienes Elizabetes II pavalstniekiem no Bakingemas pils balkona. Viņš bija ģērbts uz mata tādā pašā tērpā, kā onkulis princis Harijs, kad viņš pusotra gada vecumā noraudzījās „Trooping The Colour” parādē no Bakingemas pils balkona.

Karaļnama fani ātri vien pamanījuši šo līdzību. „Tas bija tik mīlīgi,” par to, ka princis Luiss ģērbts sava onkuļa bērnu dienas drānās, komentē kāds no faniem.

„Ja mana brāļameita uzvilktu kaut ko man piederējušu šādā svarīgā dienā, es būtu laimīga. Tas ir tik mīlīgi,” jūsmo kāda cita.

„Ir acīmredzams, ka princis Luiss ģērbts tajās pašās drēbēs, kā Harijs bērnībā. Man ļoti patīk tas, ka karaliskā ģimene saglabā bērnu dienu drēbītes,” jūsmo vēl kāda.

„Cik gan lielam jābūt karaļnama drēbju skapim?!” – brīnās cits.

Princis Viljams ar tēti princi Čārlzu 1984. gadā un princis Džordžs ar tēti princi Viljamu 2015. gadā. (Foto: Vida Press)

Kembridžas hercogiene Ketrīna samērā bieži izvēlas iziet sabiedrībā reiz jau vilktos apģērbos, par ko izpelnījusies tautas nedalītu mīlestību. Kā redzams, šo tradīciju viņa pārnes arī uz bērnu drēbītēm. Atcerēsimies, ka 2015. gadā, kad Ketrīnas un Viljama pirmdzimtais princis Džordžs apmeklēja savu pirmo „Trooping The Colour” parādi, viņš bija ģērbts tajā pašā kostīmiņā, kādā viņa tētis 1984. gadā vēroja savu pirmo parādi no Bakingemas pils balkona.

30 Foto Princis Džordžs kopā ar vecākiem ierodas savā pirmajā oficiālajā vizītē Jaunzēlandē +26