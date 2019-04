Saulesbrilles un UV aizsargkrēms pavasarī ir obligāti, brīdina dermatoloģe

Saules ietekmē organismā izstrādājas serotonīns jeb laimes hormons un vitamīns D, kas nepieciešams, lai kauli un zobi būtu stipri. Asinīs paaugstinās slāpekļa oksīda līmenis, tas uzlabo asinsriti. Tādēļ pavasarī uzlabojas sirdsdarbība, normalizējas asinsspiediens. Bet pavasarī saules stari ir ļoti agresīvi, un tie var ietekmēt organismu šādi.

* Imunitātes pazemināšanās

Ziemā organisms ir atradinājies no UV starojuma, un pavasarī organisms to uztver kā draudu. Lai aizsargātu organismu no saules, nepieciešama spēcīga imūnsistēmas atbildes reakcija. Tās var nepietikt cīņā ar infekcijām. Tādēļ pavasarī ir viegli saaukstēties.

* Nervu sistēmas problēmas

Saule pastiprina nervu sistēmas darbību. Tā strādā līdz izsīkumam. Parādās uzbudināmība un bezmiegs.

* Alerģiska reakcija pret ultravioletiem stariem

Āda kļūst ļoti jutīga pret pirmajiem saules stariem. Ārsti to sauc par fotodermatozi, kas izpaužas kā nieze, dedzinoša sajūta, izsitumi un apsārtums tajos ādas rajonos, kas nav bijuši aizsargāti ar saules aizsargkrēmu. Visbiežāk šādas problēmas parādās uz sejas, kakla un rokām.

* Redzes pasliktināšanās

Ultravioletie stari kaitē acīm. Iespējams ir pat acs tīklenes apdegums un acs lēcas apduļķošanās, kas var izraisīt aklumu. Nelietojot saulesbrilles, acis tiek nemitīgi pakļautas UVS ietekmei.

* Ādas novecošanās un ādas vēzis

Saules ietekmē ādā veidojas brīvie radikāļi, kas veicina ādas novecošanos (grumbu, pigmenta plankumu, nevēlamu asinsvadu veidošanos ādā). UV starojums un ādas apdegums veicina arī ādas šūnu izmaiņas, kuru rezultātā var arī veidoties ādas vēzis.

Izvairies no saules nelabvēlīgās ietekmes pavasarī

1. Lieto saules aizsargkrēmu ar SPF 50, ja plānots atrasties ārā ilgāk nekā 30 minūtes. Sejas un kakla ādas kopšanai ikdienā paredzētajam krēmam, pietiek ar SPF 15 vai 20. Uzklāj no rīta pirms došanās uz darbu.

2. Nēsā saulesbrilles pavasarī, ja ārā spīd saule. Izvēlies saulesbrilles, uz kuru lēcām ir atzīme 100 % UV Protection, lai aizsargātu acis no UVS kaitīgās ietekmes.

3. Uzturā vairāk lieto saldētas ogas, zaļo tēju, diedzētus graudus un zaļumus – tie satur antioksidantus, kas aizsargās ādu no spilgto saules staru kaitīgās ietekmes.



4. Vakarā iededzini aromātisko lampu ar ēteriskām eļļām (piemēram, bergamotes), tās palīdzēs noņemt dienas laikā iegūto spriedzi un nostiprinās imunitāti.

