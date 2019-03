5 soļu programma, lai darbu vakarā nenestu mājās

1. Kā tu iesāksi vakaru?

Ja, pārnākusi mājās, nometīsi somu stūrī un ievelsies gultā, iespējams, šādi pavadīsi visu vakaru. Varbūt vēl jaudāsi ieslēgt televizoru.

Labāk vispirms pārģērbies ērtās, bet glītās mājas drēbēs (lai, ejot gar spoguli, pašas atspulgs sagādā prieku). Pagatavo kaut ko garšīgu un, ja neesi ģimenes mamma, kurai jāķeras pie skolēna mājasdarbiem, izvēlies kādu no savām mīļajām nodarbēm.

2. Esi šeit un tagad jeb Nerisini iekšējos dialogus.

Diena bija gara, varbūt pat ļoti gara? Un netrūka ne stresa, ne grūtību? Vai varbūt tā bija mokoši apnicīga un garlaicīga? Ja vakarā turpināsi iekšēji bozties, strīdēties, pierādīt savu patiesību tajās tēmās, kas skartas pa dienu, drīz vien sajutīsies dubulti nogurusi.

Pamēģini par tām nedomāt, aizpildot tā brīža domas ar ko citu, – aši noskaiti kādu tautasdziesmu vai dzejoli. Vēlams skaļi. Un uzmācīgā doma vismaz uz laiku būs prom. Šo padomu ņem vērā arī vēlāk, gulēt ejot, – kas tik sākas mūsu galvā brīžos, kad jāiemieg! Ja neesam šeit un tagad un nebaudām saldo miedziņu, ko pelīte teju jau atvilkusi, bezmiegs ir klāt.

3. Rītdienai pietiks pašai savu bēdu.

Arī tad, ja rīt gaidāma gara sapulce vai kādi izaicinājumi, nemēģini jau tūdaļ sākt tos izdzīvot. Protams, satraukums var būt pamatots, un tur neko nevar darīt. Varbūt palīdzēs tase nomierinoša dzēriena?

4. Veic pozitīvo revīziju.

Pirms gulētiešanas veic dzīves pozitīvo revīziju, papriecājies, ķer kaifu par to, kas tev jau ir. Bieži mēs to piemirstam izdarīt un laupām sev iespēju būt apmierinātām ar sevi. Piemēram, nedomā par to, ka nepietiekami nopelni, bet priecājies, ka tev ir darbs, un tā pati par sevi jau ir vērtība.

Novērtē savu izglītību, ģimeni, bērnus, dārzu, rudens ražu, domās papliķē sev pa plecu, ja pa dienu izdevies paveikt ko patiešām labu un gaišu. Izejot cauri dažādām dzīves sfērām, noteikti atklāsies, ka tev patiesībā ir ļoti daudz dots. Šāda revīzija palīdzēs nomierināties.

5. Izvēlies savu praktisko līdzekli mieram.

Dienas nervozitātei kaut kur ir jāpaliek – mēģini to atstāt kādā rokdarbā: adījumā, izšuvumā. Nopērc auksto porcelānu, ko pārdod internetā vai rokdarbu ideju veikalos, – tādu baltu, plastisku polimēra mālu – un, skatoties pēc padomiem internetā, izveido kādu skaistu ziedu! Plaukstās un pirkstu galos ir svarīgi nervu punkti, kurus rokdarbu laikā masējot panākam harmoniskāku un veselīgāku pašsajūtu.

