Prestiža restorāna šefpavārs nomet 76 liekos kilogramus

Savas karjeras sākumā Keridžs pilnībā nodevās savam darbam un biznesam, vadot vairākus krogus un atverot jaunus restorānus. Viņš strādāja vaiga sviedros pa 90 stundām nedēļā.

Alkohols, uzkodas, maz miega

“Būt par šefpavāru ir gluži kā rokenrols – tu strādā gan vēlu vakarā, gan agri no rīta. Tu būtībā atsakies no miega, jo esi pārāk aizņemts ar darbu un pilnībā nododies savai lietai,” saka Keridžs. Tāda slodze nevarēja neatstāt iespaidu uz veselību. Pārņemts ar pūlēm nezaudēt savas divas Mišelina zvaigznes un dabūt jaunas, smagā darba cēliena noslēgumā Keridžs atslābinājās ar alkoholu. Viņš arī ēda neveselīgi, bieži naktīs, un uzkozdams šo un to, bet ne to labāko.

Lēmums vienā dienā

Īsi pirms 40. dzimšanas dienas Keridžs atskārta – ja tā turpinās, vēl 40 gadus nenodzīvos. Vienā dienā viņš atteicās no alkohola un pārtikas ar augstu cukura saturu. Nākamajos trīs gados Keridžs nometa 76 kilogramus – 40% sava svara, turklāt viņam izdodas noturēt sasniegto joprojām. Šefpavārs uzskata, ka viens no resnēšanas iemesliem bija viņa aizraušanās ar pusfabrikātiem – gatavajām maltītēm no veikaliem un restorāniem. Savā grāmatā "Jauns starts: kā pagatavot garšīgu ēdienu mājās" (Fresh Start: How to Cook Amazing Food at Home) viņš aicina lasītājus nevis uz savu restorānu, bet gan viņu pašu virtuvēm.

Lūk, 5 galvenie Keridža padomi

1) Neieciklēties uz diētām.

Izvēlieties to ēšanas tipu, kas jums ir piemērotākais – lai varētu ēst kā vienmēr, nevis tikai īsu laiku. Būtisks ir regulārs ēšanas režīms.

2) Iespējami vairāk kustēties.

Izvēlieties sev tīkamākās aktivitātes un darbojieties, kad ir laiks. Keridžs pats pavada sešas līdz astoņas stundas nedēļā sporta zālē un vēl pāris stundas peldbaseinā.

3) Gatavojiet mājās un no svaigiem produktiem.

Pusfabrikātu vietā pērciet svaigus produktus un nododieties eksperimentiem virtuvē.

4) Iesaistiet ģimeni un draugus.

Izstāstiet savējiem par plāniem nomest svaru. Ja viņi ir patiesi jūsu draugi, viņi jūs atbalstīs. Vēlams arī ģimeni pārorientēt uz veselīgu dzīvesveidu.

5) Gribasspēks cīņā ar kārdinājumiem.

Tas ir grūtākais, kad bieži gribas pamēģināt tikai vienu gabaliņu kūkas. Lai cik sarežģīti piespiest sevi aiziet uz sporta zāli vai baseinu, ja to izdarīsiet, jūs ar sevi leposieties.