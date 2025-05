“Vīrietis ir pelnījis atpūtu, es varu pagaidīt... līdz bērnam būs 18?” Psiholoģe atzīstas: arī viņa nevar visu

Sabiedrības vēstījums skan nepārprotami: “Mamma spēj visu.” Šī pārliecība tiek pārmantota no iepriekšējām paaudzēm, arī no vecvecākiem, kuri “bija spiesti tikt galā”. Rezultātā, kad jaunā māmiņa jūtas pārņemta, viņa no savas mātes vai vecmāmiņas dzird: “Ko tu sūdzies? Mēs savā laikā vēl dziedājām un visu paspējām.”