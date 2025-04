"Ko tad tu lido ar bērnu?" Rēzeknes slimnīcā bērnam dod aizliegtus produktus, kamēr māmiņa sastopas ar pārsteidzošu attieksmi

Vislielāko šoku Ina piedzīvojusi, kad uzzinājusi, ka mediķi pieļāvuši nopietnu kļūdu. “Man neteica, ka no pirmās ārstēšanās dienas bērnam nedrīkst dot piena produktus. Uzzināju to nejauši vēlāk, bet pa to laiku viņam tos visu laiku nesa! Kad norādīju uz to, teica: "Oj, laikam sajaucām!" Es biju pilnīgā izmisumā,” stāsta Ina.