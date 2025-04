Kāpēc mums ir svarīgi patikt citiem? Skaidro psihoterapijas speciāliste

Ja kāds apgalvo, ka viņam citu viedoklis ir absolūti vienaldzīgs, Solvita Vektere rosina pavērot šī cilvēka uzvedību, jo pastāv liela varbūtība, ka viņam nepieciešama palīdzība. Šādi cilvēki mēdz uzvesties agresīvi, neievērot vispārpieņemtās morāles normas, lamāties. Tomēr trauksmes zvans jāskandina reizēs, kad cilvēks noslēdzas no apkārtējiem, sevi sodīdams ar vientulību; tas var liecināt par depresiju. Labprātīgi neviens neiet izolācijas ceļu, neviens nevēlas būt pilnīgi viens. Bailes no vientulības ir vienas no izplatītākajām bailēm pasaulē, jo tas nozīmē, ka nav neviena, ar ko dalīties savās domās un jūtas, nav neviena, no kura saņemt apstiprinājumu vai noliegumu.