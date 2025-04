"Jo neesmu pelnījusi mīlestību" - kā bērnības pieredze ietekmē mūsu partnera izvēli

Daļa no mūsu dzīves, kuru, kā paši uzskatām, esam atstājuši aiz muguras (vai vismaz vēlētos atstāt), ietekmē daudzus no mūsu nozīmīgākajiem lēmumiem, tostarp partnera izvēli. Tas bieži notiek ārpus mūsu apziņas, it īpaši, ja esam uzauguši vidē, kurā valdījusi hroniska nolaidība (gan fiziskā, gan emocionālā), noraidījums, vardarbība vai citi neatbilstoši apstākļi. Šo sāpīgo pieredžu pēdas bieži ir mazāk pamanāmas, sarežģītākas un grūtāk identificējamas.